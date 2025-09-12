【6色電子ペーパー】スマホケースは、自己表現のキャンバスへ。バッテリー不要で“着せ替え”できる「Reink」の次世代スマートケース「ReinkCase」が7sGoodで新発売。

株式会社HHO

株式会社HHO（本社：中国浙江省杭州市、日本支社：東京都杉並区下高井戸）は、次世代電子ペーパー技術を専門とする「Reink（リインク）」社のNFC搭載スマートケース「ReinkCase」シリーズ3種を、2025年9月12日（金）より「7sGood」公式アプリ、オンラインストアおよび主要ECチャネルにて発売いたします。

主力製品である「ReinkCase」は、NFC技術を利用してスマートフォンから画像や電力を転送するため、ケース自体にバッテリーは不要です。独自の「DESカラー電子ペーパー」技術により、鮮やかな色彩表現を実現。アプリ一つで好きな画像やアート、情報を表示でき、スマートフォンをかつてないほど個性的な自己表現ツールへと変貌させます。

発売を記念し、次世代動画ショッピングプラットフォーム「7sGood」では、9月12日（金）より期間限定で「全額ポイント還元キャンペーン」を実施いたします。

■開発背景：”硯(inkstone)”を”再発明(re)”するケース(Case)。ReinkCaseの誕生

「Reink」は、「人々の読み書きの方法を再構築する」という壮大なミッションから生まれたテクノロジーブランドです。その思想を継承し、スマートフォンケースという最も身近なプロダクトに特化して設立されたシリーズが「ReinkCase」です。

その名は、「re（再発明・革命）」、「inkstone（硯）」、そして「Case（ケース）」の3つの要素を組み合わせたもの。電子ペーパー技術を活用し、ユーザーにとって感動的で使いやすいスマートフォンケースを創造するという意志が込められています。長年にわたる独自のカラー電子ペーパー技術の研究開発の粋を集め、ReinkCaseは、日常の自己表現をアップデートする革新的な製品として誕生しました。

■製品の特長：スタイル、テクノロジー、実用性の三位一体

特長1：【ゼロパワー、無限の可能性】バッテリー不要のNFC技術

ケースの表示内容は、スマートフォンのNFCを通じて転送・書き換えが行われます。電力も転送時に供給されるため、ケースにバッテリーや充電ポートは一切不要。一度表示させた画像は、次の書き換えまで電力を消費することなく表示され続けます。

特長2：【次世代の色彩表現】独自のDESカラー電子ペーパー

従来の電子ペーパーを上回るコントラスト比と広い動作温度範囲を誇る、独自のDES技術を採用。スタンダードな4色表示の「C1」、高精細に進化した「C2」に加え、世界初となる6色表示を実現したフラッグシップモデル「X1」をラインナップ。アートや写真も、より豊かな色彩で表現します。

特長3：【シームレスな体験】完全日本語対応の専用アプリ

画像の選択、テキストの追加、コラージュ作成まで、すべての操作を直感的に行える専用アプリをご用意。日本のユーザーのためにUI/UXを最適化し、安定した動作とシームレスな連携を実現しました。お気に入りのキャラクター、その日の気分に合わせたアート、大事な情報のメモやQRコードまで、アイデア次第で使い方は無限に広がります。

特長4：【デザインと保護性能の両立】高品質素材とスタンド機能

ケース本体にはドイツ・バイエル社製の高品質TPU、カメラ周りのスタンドには航空機グレードのアルミニウム合金を採用。デザイン性だけでなく、1.8mの高さからの落下にも耐える堅牢な保護性能を誇ります。統合されたキックスタンドは、動画視聴やビデオ通話にも便利です。

■発売記念「ポイント還元」キャンペーン特典内容

- キャンペーン期間中、7sGoodアプリおよびオンラインストアにて対象のReinkCase製品をご購入いただいたお客様に、購入額と同額のポイントを全額還元いたします。期間：2025年9月12日（金）～ 2025年10月31日（金）- 楽天市場およびAmazonでは、対象のReinkCase製品をHHO公式販売チャネルよりご購入いただいたお客様に、購入額の20％相当のポイントを還元いたします。期間：2025年9月12日（金）～ 2025年9月30日（火）

■販売チャネルおよび製品ラインナップ

● 7sGood オンラインストア（ポイント全額還元キャンペーン対象）

○ ReinkCase C1 (4色)：https://www.7sgood.com/products/P242M1716191(https://www.7sgood.com/products/P242M1716191?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

○ ReinkCase C2 (高精細4色)：https://www.7sgood.com/products/P25754290681(https://www.7sgood.com/products/P25754290681?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

○ ReinkCase X1 (6色)：https://www.7sgood.com/products/P25758274661(https://www.7sgood.com/products/P25758274661?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

● HHO公式ストア 楽天市場店（ポイント20％還元キャンペーン対象）

○ ReinkCase C1 (4色)：https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p242m1716191/(https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p242m1716191/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

○ ReinkCase C2 (高精細4色)：https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p25754290681/(https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p25754290681/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

○ ReinkCase X1 (6色)：https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p25758274661/(https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p25758274661/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

● 7sgood-JP Amazon公式店（ポイント20％還元キャンペーン対象）

○ ReinkCase C1 (4色)：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJ1YDYT

○ ReinkCase C2 (高精細4色)：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQPL1TBT

○ ReinkCase X1 (6色)：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJ1QFYR

■製品概要

■Reink（リインク）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97371/table/15_1_b5144f9353db0794f393a413eebbeee7.jpg?v=202509130156 ]

Reinkは、「人々の読み書きの方法を再構築する」というミッションを掲げるテクノロジーブランドです。独自の次世代カラー電子ペーパー「DES」技術を中核とし、伝統的な紙の体験を現代のデジタルライフに融合させる革新的な製品を開発しています。その理念をスマートフォンケースに特化して体現するシリーズが「ReinkCase」です。

ブランド公式サイト（英語）：https://reinkstone.com/(https://reinkstone.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

■7sGood（セブンズグッド）について

7sGoodは、世界の多様なジャンルの商品・ブランドを展開する次世代型動画ショッピングプラットフォームです。特に、日本市場への進出を目指す海外の新興ブランドに対し、魅力的なショート動画での商品紹介、信頼性を担保する実物検証動画や梱包動画の提供、そしてマーケティング・販売支援を通じて、日本の消費者との架け橋となることを目指しています。Z世代の興味関心に合わせた商品ラインナップと、「見て楽しい」「安心して買える」購買体験を提供し、グローバルなEC展開を推進しています。

Webストア： https://www.7sgood.com/(https://www.7sgood.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)

■HHOグループについて

HHOグループは、DingTalk創業者・陳航とそのコアメンバーが2021年7月に設立した、アリババグループ出資のデジタルテック企業です。杭州を本部とし、東京・香港・深センに拠点を置き、デジタルとAI技術を駆使してEコマースおよび関連分野のDXを推進しています。次世代越境ECプラットフォーム「7sGood」運営のほか、ペットテックブランド「HHOLOVE」、スマートハードウェアブランド「HHOGene」、アリババグループ「1688」の日本公式代理店「1688Japan」などを展開。特に、ポテンシャルの高い海外新興ブランドを発掘し、そのグローバル展開、とりわけ日本市場への進出を包括的に支援することを重要なミッションの一つとしています。

・会社名 ： 株式会社HHO（日本支社）

・所在地 ： 東京都杉並区下高井戸1丁目5番1号

・代表者 ： 陳航

・グループ設立 ： 2021年7月

・コーポレート公式サイト ： https://hhodata.com(https://hhodata.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250912)