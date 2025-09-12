「行きたい 食べたい 日本海！」キャンペーンについて　～上越・北陸新幹線に乗って日本海の美味しい海の幸を堪能しに出かけよう♪～

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本では、昨年より実施している「行きたい 食べたい 日本海！」キャンペーンを今年も実施し、新潟・北陸エリアの日本海で獲れる海の幸をテーマとして、現地に足を運び、味わっていただく旅を提案します。また、旅行会社と連携して魅力的なプランを造成していきます。

○今年は、昨年ご好評いただいた「海の幸ぃ～ズ」の声付き動画により、更に新潟・北陸エリアの魅力をお伝えしてまいります。

○この機会にぜひ、上越・北陸新幹線でお出かけいただき、日本海の美味をご堪能ください！

１．キャンペーン期間

2025年9月12日（金）～2026年5月6日（水）

２．キャンペーンタイトル

行きたい 食べたい 日本海！

（キャンペーンロゴ）

３．主なプロモーション展開

（１）ポスター

JR東日本の主な駅、駅たびコンシェルジュ、首都圏の主な列車内、特設WEBサイトにおいて、日本海で獲れる海の幸をイラスト化したキャラクター「日本海 海の幸ぃ～ズ」を登場させたポスターの掲出やPOP装飾などの宣伝を展開します。

（ポスターイメージ）（POPイメージ）

（２）動画

日本海で生まれ育った海鮮たち「日本海 海の幸ぃ～ズ」が、それぞれの個性を発揮し、動画の中で大活躍します。更に今年は、声優の梶 裕貴さんに、「海の幸ぃ～ズ」と一緒に、新潟・北陸の魅力をお伝えいただきます。

梶 裕貴（かじ・ゆうき）

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「謎解きはディナーのあとで」影山役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。

その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】https://www.soyogi-fractal.com を発足。

（３）特設WEBサイト

日本海で獲れる海の幸や、おトクな切符などをご紹介する特設WEBサイトを開設します。

https://www.jreast.co.jp/nihonkai/

４．おトクに日本海の幸を楽しもう！

（１）「新幹線eチケットサービス」でおトクに列車旅

えきねっと会員限定のおトクなきっぷを上越新幹線および北陸新幹線にもご用意しております！お早めにご予約いただくことで運賃と料金が割引になる「新幹線eチケット（トクだ値14）」でおトクにご旅行ください。

・発売期間：乗車日の1ヶ月前の10時00分から14日前の23時50分まで

・割引率：運賃と料金が30％割引

・座席：普通車指定席

・対象列車：上越新幹線「とき」「たにがわ」

北陸新幹線「かがやき」「はくたか」

【主な設定区間・発売額の例：大人1名・片道利用】

2025年9月時点の価格例

※列車・席数・区間・期間限定、インターネット予約限定の商品です。

※発売額は「新幹線eチケット」（通常期）の運賃・料金より割引した金額となります。

※「新幹線eチケットサービス」は、「特定都区市内制度」が適用されません。

※こども価格の設定もあります。

※上記以外の区間の設定もあります。

【えきねっとサイト】https://www.eki-net.com/top/e-ticket/

「新幹線eチケット（トクだ値14）」は、「新幹線eチケットサービス」限定商品です。ご予約と紐づけた交通系ICカードやモバイルSuicaを改札にタッチしていただくことでご乗車いただけます。なお、通常のきっぷと比べて、変更や払戻しなどのご利用条件が異なります。詳細はえきねっとサイトにてご確認ください。

（２）日本海の海の幸を楽しむなら、列車と宿泊がセットでおトクな「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」！

「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」は、Web申込専用の価格変動型個人旅行商品です。

キャンペーンに合わせて新潟・富山・石川・福井の日本海で獲れる海の幸を存分にご堪能いただける専用プランを販売します。

【びゅうトラベルサイト：特集ページ】

https://www.jre-travel.com/lp/hokuriku/

また、枚数限定・先着順にて、新潟県および北陸方面への宿泊付き旅行商品に使用できるおトクな割引クーポンを2025年9月13日より配布いたします。

・2025年10月～12月出発・宿泊 5,000円OFF

・2026年1月～ 3月出発・宿泊 6,000円OFF ※

ご利用条件等、詳しくは下記サイトよりご覧ください。

【びゅうトラベルサイト：割引クーポン一覧】

https://www.jre-travel.com/coupon/#yonken

※2026年1月～3月出発・宿泊の割引クーポンは2025年12月1日公開・配布開始予定。

■おいしい新鮮な海の幸を堪能できるお宿（一例）

（３) 手配はお任せ！ツアー商品のご紹介

「日本の旅、鉄道の旅」では、日本海で獲れる海の幸を楽しめるツアー商品を多数ご用意しています。

ツアー例

【贅なるひととき】山代温泉「たちばな四季亭」でいただく「橋立港タグ付き加能ガニ」2日間

出発日：12月2日(火)・11日(木)

料金：165,000円/大人1名様 （基本客室1室2名で利用の場合）

URL：https://link.jrview-travel.com/rju6a

たちばな四季亭・橋立蟹懐石※写真の蟹料理は2人前

（４）旅行会社の商品

主な旅行会社でも日本海で獲れる海の幸を堪能する旅行商品を発売します。詳細は各旅行会社のパンフレット等をご覧ください。

【主な旅行企画・実施会社】

(株)JTB、(株)JTBガイアレック、(株)日本旅行、クラブツーリズム(株)、東武トップツアーズ(株)、(株)読売旅行、T-LIFEホールディングス(株)等

（掲載以外の旅行会社でも今後発売を予定しております）

※発売時期・旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。

※旅行商品のパンフレットは、各旅行会社の店頭やWEBなどに順次掲出いたします。

（５）現地での利用特典

「新幹線eチケット」や「Hokuriku Arch Pass」で上越・北陸新幹線をご利用のお客さまが、新潟県・富山県・石川県・福井県においてご利用いただける特典を期間限定でご用意します。各施設において、下記の特典利用期間に美術館の入館料割引などの特典をご利用いただけます。

【特典利用期間】

2025年10月1日（水）～2026年5月6日（水）

※特典内容については、別紙をご覧ください。

※特典利用期間は施設により変更になる場合がございます。

１.新幹線eチケット

・「新幹線eチケット」の予約詳細画面の提示をいただくと、特典をご利用いただけます。

※特典利用期間中に「かがやき」「はくたか」「とき」「たにがわ」に乗車する予約詳細画面が

対象です。

・特典の詳細については、特設WEBサイトをご覧ください。(11月6日（木）掲載予定)

２.Hokuriku Arch Pass

・Hokuriku Arch Passをご提示いただくと、特典をご利用いただけます。

・特典の詳細については、以下のHokuriku Arch Passサイトをご覧ください。

https://www.jreast.co.jp/multi/en/pass/hokurikuarch.html(準備出来次第掲載予定)

※Hokuriku Arch Passは、訪日外国人のお客さま向けの鉄道パスで、北陸新幹線を含む、首都圏から関西圏のエリア内の鉄道が連続する7日間乗り放題のパスです。

※Hokuriku Arch Passのご提示で特典をご利用いただけるエリアは富山県、石川県、福井県です。

５．JRE MALLでの取り組み

（１）「JRE MALLふるさと納税」でおトクに新潟・北陸へ出かけよう！

「JRE MALLふるさと納税」では一部の自治体において、返礼品として「JR東日本びゅうダイナミックレールパックで使える割引クーポン」を設定しています。対象の自治体へ旅行される場合には是非ご検討いただき、ふるさと納税でおトクな列車旅に出かけませんか。

【列車旅のクーポンを設定している自治体の一例】

新潟県新潟市富山県黒部市石川県加賀市福井県あわら市

■JRE MALLふるさと納税からおトクなキャンペーン開催予告

9月は毎週「金土日月」JRE POINT 5倍

ビューカード利用で最大7.5%還元キャンペーン

9月の金土日月はキャンペーンにエントリーの上、寄付いただくとJRE POINTが最大7.5%還元されるキャンペーンを開催します。

キャンペーン期間：2025年9月5日（金）～9月29日（月）

キャンペーンページ：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/feature/F000-23/wp5

（２）日本海の海産物を自宅で楽しもう！

実際に現地を訪れていただいたあとは、ご自宅でも日本海で獲れる海の幸を楽しみませんか？「JRE MALLふるさと納税」において、日本海に関連する返礼品・商品を幅広くご用意しております。

JRE MALLふるさと納税「北陸」ページ

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/feature/F000-613/hokurikuarea

※本プレス内に記載の内容は変更になる可能性がございます。使用している画像はイメージです。

