【無水で炊き上げる、新感覚のクラムチャウダー専門店】１０月9日リニューアルオープン。サンフランシスコスタイルの焼きたてブレッドボウルで味わう3種の極上スープが登場!!
この秋、PA numaはリニューアルオープンを迎え、
“無水で炊き上げるクラムチャウダー”を主役にした全く新しいスタイルで生まれ変わります。
※VEGETOMOのサラダ業態はそのまま継続いたします。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■【王道クラムチャウダー】（写真右上）
ホタテやあさりの旨みがぎゅっと詰まった、定番にして鉄板の一杯。
まろやかなコクとミルクの優しさが広がる、安心感のある味わい
--------------------------------------------------------------------------------------------
■【チリトマトチャウダー】（写真左）
トマトソースの酸味と旨みに、カイエンペッパーのピリッとした辛みがアクセント。
魚介の出汁と重なり、じんわりスパイシーで深みのある一杯に仕上がりました。
コクと辛みの絶妙なバランス
--------------------------------------------------------------------------------------------
■【マイルドカレーチャウダー】（写真右下）
野菜とあさりの旨みを、特製ブレンドカレーでやさしく包み込んだ一杯。
野菜の甘さとカレーの香りが疲れた体の食欲をそそる
--------------------------------------------------------------------------------------------
■ 毎日、店内で焼き上げるブレッドボウル
チャウダーを注ぐ器は、当店自慢の焼きたてパン。
外はパリッと、中はもちもち。
スープが染み込んだ部分もごちそうとして楽しめる、**“食べる器”**です。
食べ終わる頃には、スプーンもいらなくなるかもしれません。
「水を使わない」という選択。素材の力を、最大限に引き出す無水調理
私たちがこだわったのは、一滴の水にも頼らないこと。
野菜や魚介から出る自然の水分だけで炊き上げることで、味わいは格段に深く、香り高くなります。
ブレッドボウルはサンフランシスコスタイル。日本人のテイストに合わせて、フランスパン生地を使用し、外はパリパリ、中はふわふわに仕上げ、食べやすい仕様となっています。
素材に真剣に向き合い、その持ち味を余すことなく引き出したスープと、焼き立てのブレッドボウル。
“ただのクラムチャウダー”では終わらせない、進化系スープをお楽しみください。
VEGETOMO 聖蹟桜ヶ丘店
206-0011
東京都多摩市関戸1-10-1聖蹟桜ヶ丘SC B館１階
042-400-1370
panuma - 公式ベジトモ | vegetomo.jp