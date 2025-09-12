【無水で炊き上げる、新感覚のクラムチャウダー専門店】１０月9日リニューアルオープン。サンフランシスコスタイルの焼きたてブレッドボウルで味わう3種の極上スープが登場!!

株式会社富士エンジニアリングサービス

この秋、PA numaはリニューアルオープンを迎え、

“無水で炊き上げるクラムチャウダー”を主役にした全く新しいスタイルで生まれ変わります。

※VEGETOMOのサラダ業態はそのまま継続いたします。

■【王道クラムチャウダー】（写真右上）

ホタテやあさりの旨みがぎゅっと詰まった、定番にして鉄板の一杯。

まろやかなコクとミルクの優しさが広がる、安心感のある味わい

■【チリトマトチャウダー】（写真左）

トマトソースの酸味と旨みに、カイエンペッパーのピリッとした辛みがアクセント。

魚介の出汁と重なり、じんわりスパイシーで深みのある一杯に仕上がりました。

コクと辛みの絶妙なバランス

■【マイルドカレーチャウダー】（写真右下）

野菜とあさりの旨みを、特製ブレンドカレーでやさしく包み込んだ一杯。

野菜の甘さとカレーの香りが疲れた体の食欲をそそる

■ 毎日、店内で焼き上げるブレッドボウル

チャウダーを注ぐ器は、当店自慢の焼きたてパン。

外はパリッと、中はもちもち。

スープが染み込んだ部分もごちそうとして楽しめる、**“食べる器”**です。

食べ終わる頃には、スプーンもいらなくなるかもしれません。

「水を使わない」という選択。素材の力を、最大限に引き出す無水調理

私たちがこだわったのは、一滴の水にも頼らないこと。

野菜や魚介から出る自然の水分だけで炊き上げることで、味わいは格段に深く、香り高くなります。

ブレッドボウルはサンフランシスコスタイル。日本人のテイストに合わせて、フランスパン生地を使用し、外はパリパリ、中はふわふわに仕上げ、食べやすい仕様となっています。

素材に真剣に向き合い、その持ち味を余すことなく引き出したスープと、焼き立てのブレッドボウル。

“ただのクラムチャウダー”では終わらせない、進化系スープをお楽しみください。

VEGETOMO 聖蹟桜ヶ丘店

206-0011

東京都多摩市関戸1-10-1聖蹟桜ヶ丘SC B館１階

042-400-1370

panuma - 公式ベジトモ | vegetomo.jp