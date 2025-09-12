こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日経・東証IRフェア2025に出展します
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年9月26日（金）・27日（土）に東京ビッグサイトで開催される「日経・東証IRフェア2025」に出展いたします。
■ 日経・東証IRフェア2025 開催概要
• 日時 ：2025年9月26日（金）、27日（土） 10時～17時
• 場所 ：東京ビッグサイト 西3・4ホール（東京都江東区有明3-11-1）
• 出展ブース ：94
• 入場 ：事前予約制（無料）
登録ページ https://seminar.nikkei.co.jp/registration
• 主催 ：日本経済新聞社、日本取引所グループ
• 展示会サイト：https://ps.nikkei.com/irfair/
■ 出展にあたる当社紹介
【インド・アフリカ等成長地域で圧倒的存在感】
当社は創業以来107年、成長を続ける総合塗料メーカーです。世界トップの自動車用塗料など日本の技術を世界に展開しています。株主様との対話を重視し成長性と収益性、株主還元の両立を目指しています。
■ ミニセミナースケジュール（予定） 当社ブースにて各回約15分
https://digitalpr.jp/table_img/2514/117942/117942_web_1.png
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（西村・水島）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
■ 日経・東証IRフェア2025 開催概要
• 日時 ：2025年9月26日（金）、27日（土） 10時～17時
• 場所 ：東京ビッグサイト 西3・4ホール（東京都江東区有明3-11-1）
• 出展ブース ：94
• 入場 ：事前予約制（無料）
登録ページ https://seminar.nikkei.co.jp/registration
• 主催 ：日本経済新聞社、日本取引所グループ
• 展示会サイト：https://ps.nikkei.com/irfair/
■ 出展にあたる当社紹介
【インド・アフリカ等成長地域で圧倒的存在感】
当社は創業以来107年、成長を続ける総合塗料メーカーです。世界トップの自動車用塗料など日本の技術を世界に展開しています。株主様との対話を重視し成長性と収益性、株主還元の両立を目指しています。
■ ミニセミナースケジュール（予定） 当社ブースにて各回約15分
https://digitalpr.jp/table_img/2514/117942/117942_web_1.png
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（西村・水島）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp