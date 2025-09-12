こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Valuence INFINITIES、特別イベント「25-26 SEASON 開幕直前企画！INFINITIESオフ会」を10月9日（木）、10（金）に開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、25-26 SEASONの開幕を目前に、日頃より応援いただいているファンの皆さまと共に熱いスタートを切るための特別イベント「25-26 SEASON開幕直前企画！INFINITIESオフ会」を2025年10月9日（木）、10日（金）に開催いたします。
新シーズン直前！ファン必見の一体感あふれる決起集会型オフ会
Valuence INFINITIESは、これまでもファンの皆さまと一緒に楽しめるイベントを開催してきました。昨年の8月にはチーム初の有料イベント「Valuence INFINITIESスタジオツアー」を実施し、今年4月にはエイプリルフール企画として単独イベント「Valuence INFINITIES LIVE 2025“夢弦”」を開催。多彩な企画を通じて、選手の新たな一面をお届けしてまいりました。
そして今回は、シーズン開幕を目前に控えた特別オフ会イベントをご用意しています。本イベントは、選手とファンが“同じ時間を共有し、一緒に盛り上がる”特別なひとときです。軽食を楽しみながらの交流タイムでは、ROUNDでは見られない選手たちの素顔に触れられるチャンスも。さらに、新シーズンスローガンの発表や、ここでしか体験できないゲーム・ワークショップ、撮影タイムや限定グッズ特典など、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。まさに、新シーズンに向けてチームとファンが心をひとつにする決起集会。ファンとの一体感を高め、選手との距離がグッと縮まる、シーズン開幕にふさわしいスペシャル企画です。
この日、この場所でしか味わえない特別な時間を、ぜひお楽しみください。
▪25-26 SEASON開幕直前企画！INFINITIESオフ会 概要
・日程：2025年10月9日（木）、10日（金）19：30 ～ 21：30
・会場：東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5 4階
・参加選手：10月9日（木）SEIYA、RYOGA、MAKO、HIRO10
10月10日（金）NAOKI、MASSA、TSUKKI、MAiKA
・定員：各回20名
・参加費：13,200円（税込）
・チケット販売開始時間：2025年9月15日（月）19：00 ～
・チケット販売ページ：https://members.hattrick.world/team/1/ticket
※チケットは先着順のため、予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。
＜イベント内容＞
・選手との交流タイム（軽食付き）
・25-26 SEASON 新シーズンスローガン発表
・新シーズンスローガンロゴの制作ワークショップ体験
・ファンミーティング
・クイズ大会
・当日参加のINFINITIESメンバーとの円陣体験
＜参加者特典＞
・参加選手と一緒にご飯を楽しみながら、新シーズンに向けた座談会
・チェキ撮影（お一人さま1枚まで／希望する参加選手との撮影）
・限定応援グッズの配布
・限定オフショットの公開
・参加選手および参加ファン全員での集合写真撮影
■Valuence INFINITIES
今注目を集めるBREAKIN’（ブレイキン）と、ストリートダンスの代表格であるHIPHOP（ヒップホップ）、そして新たにHOUSE（ハウス）を加え、各ジャンルの精鋭を集める唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍の場を広げており、国内外問わずダンスの主要大会で入賞・タイトル取得の実績を持つメンバーも多数在籍している。
24-25 SEASONでは「Jack The Coolest」をスローガンに奮闘し、レギュラーシーズン4位、CHAMPIONSHIP 3位で締めくくる。
新シーズンとなる25-26 SEASONはPRODUCERにSTEEZ、新DIRECTORにKATSUYAを迎え、新たな体制で挑む。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
関連リンク
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
チケット販売ページ
https://members.hattrick.world/team/1/ticket
