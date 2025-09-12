ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」は、９月１９日（金）まで「山形県ぶどう『シャインマスカット』品評会出品商品」を販売しています。

今回販売する品評会入賞商品は、山形県で生産されたぶどう「シャインマスカット」で、房の形状や果皮色、食味などの１０項目で審査され、最優秀賞や優秀賞などを受賞した特別な逸品も販売します。

薄い皮のパリッとした食感としまりのある果肉のジューシーな甘みの人気商品を、フルーツ大国山形から数量限定でお届けします。

山形県産シャインマスカット

山形県産ぶどう「シャインマスカット」品評会 「優賞」以上受賞商品２房

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-hinpyou-sh2/

山形県産ぶどう「シャインマスカット」品評会 出品商品２房

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-hinpyou-sh4/

■山形県ぶどう「シャインマスカット」品評会とは

山形県ＪＡ園芸振興協議会とＪＡ全農山形は、ぶどう「シャインマスカット」の生産拡大と栽培技術の向上を目的とし、収穫盛期に「山形県ぶどう『シャインマスカット』品評会」を開催しています。令和７年度の「山形県ぶどう『シャインマスカット』品評会」は、９月２６日（金）に開催します。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown