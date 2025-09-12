¡Æ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡Ç ¤Î ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î(Maison Valentino)¤Ï¡¢Vans¤Î¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¥á¥¾¥ó¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¡Ç¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡ÊVALENTINO GARAVANI and VANS)¡Ç ¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢ºòÇ¯2025Ç¯3·î¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±ー¥ì(Alessandro Michele)¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î 2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¡Æ¥ë ¥á¥¿ ¥Æ¥¢¥È¥í ¥Ç ¥¢¥ó¥Æ¥£¥ß¥Æ¡ÊLe Meta Theatre Des Intimites¡Ë¡Ç ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥¯¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1966Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Vans¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥åー¥º¡¢ ¡Æ¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ç ¤ò¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±ー¥ì¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë¤ÈVans ¤¬ºÆ²ò¼á¤·¤Æ ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥·¥åー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥íー¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ðー¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥½ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤È¥á¥ó¥º¤Ë¸þ¤±¤¿6¤Ä¤ÎÊÁ¤òÅ¸³«¤·¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë ¡Æ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥ë ¥·¥ã ¥Ç ¥é ¥á¥¾¥ó¡Ç ¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓValentino.com ¡¢¤ª¤è¤Ó¥í¥ó¥É¥ó ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¥¹¥È¥êー¥È¤ÎVans´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Vans¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¥Üー¥É¥â¥Áー¥Õ¤ò¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊV¥í¥´ ¤Ë¤è¤êºÆ¹Í¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ç¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡Ç ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Valentino.com¤ª¤è¤Ó¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¶äºÂ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î É½»²Æ»¡¢ ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ºåµÞ¤¦¤á¤À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Vans.com¤ª¤è¤Ó¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¥¹¥È¥êー¥È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëVans¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ÎÁÏÂ¤Åª¤ÊÂÐÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ ¡Ç¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡Ç ¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸ÄÀ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ï¡¢¡Ç¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º' ¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±ー¥ì¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Þ¤¹¨¡
ーー
¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ³Î¼Â¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ÎÅú¤¨¤òµá¤á¡¢»ä¤Ï¥¤¥áー¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤¬ÆÍÇ¡ÇúÈ¯¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê°Ï¤à·úÃÛÊª¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¡¢Ä¶¸½¼ÂÅª¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Áºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ÂÄê¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤è¤êÀÈ¼å¤ÇÎ®Æ°Åª¤Ê¼¡¸µ¤Ø¤È°ú¤Ìá¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ë¾×·â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤²¿¤«¤ÎÁ°Ãû¤È¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶»Ï¤Î¸µÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤ËÀèÎ©¤ÄÌ¤Ê¬²½¤ÎÊª¼Á¡¢°é¤à¤ÈÆ±»þ¤ËÍÏ²ò¤¹¤ë¸»¤Ç¤¢¤ë¿å¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÂ³°¤ì¤¿ÎÏ¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¥È¥Ý¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¾ì½ê¤Î°Õ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦ÍýÀÅª¤ÊÂ¾ì¤ò Êø²õ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¿å¤Ï¡¢¤«¤Íð¤·¡¢Êý¸þ´¶³Ð¤òÃ¥¤¤¡¢¶³¦¤ò¾Ã¤·µî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¶¼°Ò¡¢ÁÓ¼º¡¢ÉÔÌÀÎÆ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î²óµ¢¤Î¸¶·¿¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÆÀ¸¤È¾ô²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²òÊü¤ÎÌ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿å¤Ï¥æー¥¯¥ê¥Ã¥É¶õ´Ö¤òÇË²õ¤·¡¢¸ÇÂÎ¤òÍ»²ò¤·¡¢À¸Ì¿¤ò±ÕÂÎ¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤ä°áÉþ¤¬Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¸¸±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉº¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·ー¤ÈÇËÌÇ¡¢Êü´þ¤ÈÄñ¹³¤Î´Ö¡£
¤½¤ì¤Ï¤á¤Þ¤¤¤Î¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊø²õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ÎÌóÂ«¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í
ーー
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î 2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¡Æ ¥ë ¥á¥¿ ¥Æ¥¢¥È¥í ¥Ç ¥¢¥ó¥Æ¥£¥ß¥Æ(Le Meta Theatre Des Intimites)¡Æ ¤Î¥·¥çー¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½Ð±é¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Ó¤È¤Î½½Ê¬¤Ê¾µÂú¤Î¤â¤È»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º(VALENTINO GARAVANI and VANS)
6¿§Å¸³«¡¢³Æ 72,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ï1960Ç¯¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡¦¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¸¥ã¥ó¥á¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¸ÄÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌ¾¹â¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¯¥Á¥åー¥ë¥á¥¾¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Âî±Û¤È´¶¾ðÅª¤ÊÈþ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÏCEO ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥êー¥Ë¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±ー¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ Î¨¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥º¤Î¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡ー¥Ë ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡¢¥í¥ì¥¢¥ë¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
www.valentino.com
¥ô¥¡¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VF Corporation (NYSE: VFC) ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë Vans(R) ¤Ï¡¢1966Ç¯¤Ë¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤ÇÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Vans(R) ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÀº¿ÀÀ¤Ç ¡ÖOff The Wall¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢ ¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¸ÊÉ½¸½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¡ÖVans Pipe Masters¡×¤äVans¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ï¥Ö¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖHouse Of Vans¡×¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
www.vans.com
