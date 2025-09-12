【 EXILE MAKIDAI 】10/12(日) SUPER FORMULA Rd.10 FUJI “AFTER RACE GRID PARTY” 出演決定！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下、SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下、JRP)は、10月12日(日)に富士スピードウェイ(静岡県)で開催される「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦」の“AFTER RACE GRID PARTY”のゲストDJにEXILE MAKIDAI from PKCZ(R)さんの出演が決定したことを発表しました。

＜写真：EXILE MAKIDAI from PKCZ(R)＞

“AFTER RACE GRID PARTY”はSUPER FORMULAに参戦中のプロレーシングドライバーである大湯都史樹選手(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING 39号車)が、モータースポーツをもっと盛り上げたいという想いから発案、レース後に広大なサーキットを活用しようとJRPへ提案し、2024年7月富士「第1回瑶子女王杯全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦」の決勝レース後に初めて開催。

準備した800枚のチケットが早期に完売し、参加者からも大変好評をいただき、これまでに2024年10月富士、2025年7月富士と計3回を開催し、回をますごとにパワーアップを重ねてまいりました。

次回は国内最高峰のSUPER FORMULA観戦はもちろん、AFTER RACE GRID PARTYとして様々なコンテンツが予定されておりますので、是非お楽しみください！

EXILE MAKIDAI from PKCZ(R)さんのコメント

“このたびSUPER FORMULA 第10戦の「AFTER RACE GRID PARTY」のゲストDJ出演が決まり、

とても嬉しく思っています！

国内最高峰のフォーミュラカーレース、シーズン終盤のチャンピオン争いも楽しみです！

熱いレースを期待しています。

そしてレースを終えたばかりのサーキットで開催される「AFTER RACE GRID PARTY」では、

最高の音楽で皆さんと一緒に盛り上がれたらと思いますので、是非遊びに来てください！”

2025 SUPER FORMULA Rd.10 FUJI “AFTER RACE GRID PARTY”

日 時：2025年10月12日(日) 17時00分～19時30分(予定)

場 所：富士スピードウェイレーシングコースホームストレート

内 容：

＜グリッド内コンテンツ＞

・トライアルバイクパフォーマンス

・ダンスパフォーマンス

・フード・ドリンクキッチンカー

＜ステージコンテンツ＞

・EXILE MAKIDAI from PKCZ(R) DJパフォーマンス

・大湯都史樹 DJパフォーマンス、他

※ ⾬天・荒天時は内容や実施場所の変更、または中止となる場合があります

参加方法：

SUPER FORMULA Rd.9・10観戦券の他に「AFTER RACE GRID PARTY」参加券が必要です

※参加券には会場内でお使いいただける1,000円分の飲食チケットが付帯します

※16歳以上から参加券が必要になります(15歳以下は参加券不要です)

購入方法：

１.【先行発売｜『SFgo』電子チケット(数量限定・先着順)】

期間：9月12日(金) 18時00分～10月9日(木) 23時59分

場所：SUPER FORMULA公式ECサイト

→https://ec.superformula.net/shop/products/2025rd10_1

※URLは9月12日(金) 18時00分に公開されます

料金：3,000円(税込み)

※SUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』との連携が必要です

※『SFgo』電子チケットは紙チケットの発行はございません

※『SFgo』電子チケットはリストバンド・飲食チケットへの引き換えが必要です

２.【会場発売｜『SFgo』電子チケットの引き換え】

期間：10月10日(金) 08時00分～16時30分

10月11日(土) 10時00分～17時00分

10月12日(日) 10時00分～17時00分

場所：富士スピードウェイイベント広場総合案内所(10月10日のみ)

富士スピードウェイイベント広場チケットカウンター

料金：4,000円(税込み)

備 考：

下記のパスをお持ちの方は入場無料(飲食チケットは付帯しません)

・2025 SUPER FORMULAシリーズパス(発行元：JRP）

・2025 KYOJO CUPシリーズパス(発行元：インタープロトモータースポーツ)

・Premier Lounge 4563パス(発行元：富士スピードウェイ)

１.【先行発売｜『SFgo』電子チケット（数量限定・先着順）】の購入方法(かんたん4ステップで購入完了！)

STEP１：『SFgo』に会員登録&『SFgo』アプリにログイン

https://cdn.sfgo.jp/app/web/index.html#/login

STEP２：SUPER FORMULA公式ECサイトに会員登録

https://ec.superformula.net/shop/

※登録するメールアドレスは『SFgo』と同じものをご利用ください。

STEP３：『SFgo』アプリ内「MY PAGE」メニュー「ECサイト連携」をタップ

STEP４：ECサイトにてご希望のチケットを購入

※ご購入いただいたチケットは『SFgo』アプリの「MY PAGE」に表示されます。

2025 SUPER FORMULA Rd.9・10 富⼠スピードウェイ 大会概要

大会名称：2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦開催場所富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)

開 催 日：

2025年10月10日(金) フリー走行

2025年10月11日(土) 第9戦 予選・決勝

2025年10月12日(日) 第10戦 予選・決勝

主 催：スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C)

公 認：国際自動車連盟(FIA) / 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

認 定：

株式会社日本レースプロモーション(JRP) / KYOJO CUP事務局

Hondaワンメイクレース事務局(HORS)

後 援：

駐日アルゼンチン大使館 / 駐日デンマーク大使館 / 観光庁 / スポーツ庁

静岡県小山町 / 御殿場市 / 裾野市 / 公益社団法人静岡県観光協会

一般社団法人小山町観光協会 / 一般社団法人御殿場市観光協会

一般社団法人裾野市観光協会 / 小山町モータースポーツ協力会 / 静岡朝日テレビ

テレビ神奈川(FSWメディアパートナー)

併 催：

2025 KYOJO CUP Rd.4

N-ONE OWNERʼS CUP Round.9

チケット：

https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket/2025-sf-rd910

・ファミリー特別優待券(15歳以下のお子様同伴者向け特別割引チケット)

・U-25(16歳から25歳のモータースポーツファン応援チケット)、他

以下、参考情報

・【予告】大好評のDJ ステージがパワーアップ！『AFTER RACE GRID PARTY』開催決定！10/10(金)・11(土)・12(日) SUPER FORMULA Rd.9・10 富⼠大会 前売観戦券発売中

