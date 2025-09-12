こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～仲間と囲む焼肉を、もっと気軽に～牛角「2,500円 学生限定食べ放題」定番化決定学生時代の“かけがえのない時間”に、笑顔が集まるテーブルを
【平日限定】カルビ・タン・ハラミも! 40種類以上が食べ放題‼
「2,500円 学生グループ限定食べ放題」＆「300円ソフトドリンク 飲み放題」
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2025年9月12日までの平日限定・期間限定で実施を予定していた「2,500円 学生グループ限定食べ放題」を、平日限定の定番メニューとして提供することを決定いたしました。※一部店舗では実施していません。
学生生活の中で、仲間と囲むテーブルは、かけがえのない思い出のひとつ。
牛角がこの夏、期間限定で実施した「2,500円 学生限定食べ放題」は想定を大きく上回る反響をいただき、わずか1か月余りで延べ2万6千人の学生の皆様にご利用いただきました（平日限定・お盆期間を除く）。ご好評を受け、このたび本コースを平日限定の定番メニューとしてご提供いたします。
気軽に立ち寄り、たくさん食べて、たくさん笑える時間を。
これからも牛角は、学生の毎日に寄り添い、笑顔が集まる場をお届けしてまいります。
•商品名 ：学生グループ限定食べ放題 ※平日限定
•価格 ：お一人様2,500円（税込）※90分制/ ラストオーダー70分
•利用方法：「専用画面」と「学生証」をご提示ください
※中学生以上の学生グループが対象。※2名様以上でご利用可能。※一部店舗では実施していません。
※他クーポン、優待サービスとの併用不可。※その他利用条件等は専用画面にてご確認ください。
カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどのお肉から、
※牛角食べ放題専門店では一部メニュー内容が異なります。
※メニューラインナップは、期間中に一部変更となる場合がございます。
さらに！ソフトドリンク飲み放題300円
「学生グループ限定食べ放題」ご利用の方限定で、ソフトドリンク飲み放題をお一人様300円（税込）でご注文いただけます。（ 90分制/ ラストオーダー70分）
※ソフトドリンク飲み放題の注文は人数分とさせていただきます。ソフトドリンク飲み放題のみのご利用はできません。
「学生グループ限定食べ放題」未実施店舗
▼牛角
【東京】八重洲日本橋店・品川店・渋谷店・渋谷３rd店・渋谷道玄坂店・渋谷センター街店・
新宿東口店・西新宿店・新宿大ガード店・トピレックプラザ南砂町店
【大阪】心斎橋店・イオンモール大日店・なんば道頓堀えびす橋店
【沖縄】宜野湾店・北谷店・安謝店・津嘉山店・おもろまち駅前店・豊崎店・バークレーズコート店
▼牛角食べ放題専門店
【福岡】福岡中洲店
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル 代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
▼専用画面URL
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202507_student/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202507_summer_CP
人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など
40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー
