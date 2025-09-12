日本のシニア層を対象としたアイケアに関する消費者調査で、10人中9人が目の不調を訴える一方、97％が新しいシンプルな日常習慣で改善を実感

Fischer Pharmaceuticals ltd.

世界各国の研究により、特に成人において、眼の健康と専用の衛生管理との間に直接的な関連があることが証明されています。

55歳以上の男女 75名を対象とした新たな調査によると、日本の55歳以上の消費者の99％が何らかの目の不快感を経験していることが明らかになりました。主な悩みは、疲れ目（73％）と乾燥（50％以上）であり、回答者のおよそ半数（45％）が、これらの悩みが日常生活に「大きな影響」を与えていると答えています。

しかし、こうした悩みが広く存在する一方で、日常的なアイケアの洗浄習慣を実践している人はわずか13％にとどまり、約半数は専用の製品を全く使用していないことが分かりました。ニーズと実際のケアとの間にあるギャップは、日本の高齢化社会における重要な健康・ライフスタイル上の課題を浮き彫りにしています。

新しい日常習慣として広がる動き

こうした背景のなか、海外発の革新的な製品として注目を集めているのが、目元専用のクレンジングシートです。調査によると、このシートを毎日使用した参加者の約9割が、目の不快感の改善を実感したと回答しました。特筆すべきは、そのうち85％が、わずか5日以内に改善を実感したと答えている点です。

利用者からのフィードバックも非常に好意的で、日常生活における利便性や実用性が高く評価されています。

利用者の声（抜粋）

● 「シートタイプの“目薬”のようで新鮮」

● 「旅行や介護の場面でも使いやすい」

● 「朝の目やにが減り、すっきりする」

● 「個包装で衛生的、外出先でも便利」

生活の質を保つために

今回の調査では、目の不快感を放置することがもたらす広範な影響についても明らかになりました。多くの回答者が、視力への影響だけでなく、頭痛の引き金となったり、集中力の低下を招いたり、さらにはメンタルヘルスにまで影響を及ぼしていると答えています。

日本の高齢化が進むなかで、健やかな視力を維持することは単なる医療上の課題にとどまらず、生活の質を守るために不可欠な要素となりつつあります。かつては臨床的な問題と見なされていたアイケアは、いまや日常生活に根ざした重要なライフスタイルの課題として認識され始めています。

専門家の見解 ― ドライアイ専門医・有田玲子 先生

日本を代表するドライアイ専門医の一人である有田玲子先生は、日常的なケアの重要性を強調しています。

「加齢とともにドライアイのリスクは高まりますが、まぶたの縁を清潔に保つことは、毎日できるシンプルな習慣であり、大きな効果をもたらします」

今後の展望

調査参加者の93％が「今後もドクター・フィッシャーのアイケアシートを使い続けたい」と回答しており、この新しい習慣がシニア層の日常生活に定着していく大きな可能性を示しています。

将来の展望

アイケア分野における世界的なリーディングカンパニーとして、フィッシャー・ファーマシューティカルズ社は、日本における加齢に伴う目の悩みに対して、啓発活動、研究、そして健康的なソリューションの提供に引き続き注力しています。今回のシニア層の調査も、消費者のニーズをより深く理解し、シンプルで効果的な日常アイケア衛生習慣を促進するための継続的な取り組みの一環です。

同社は、有田玲子先生をはじめとする専門家との協力、継続的な研究、教育活動を通じて、日本の高齢社会における「健やかな視力の維持」と「生活の質の向上」を支援する信頼できるパートナーとしての役割を、さらに強化していくことを目指しています。

【調査概要】

・調査期間：2025年5月11日～2025年6月30日

・調査機関：フィッシャー・ファーマシューティカルズ 自社調べ

・調査対象：55歳以上の男女

・有効回答数：75名

・調査方法：インターネット調査

ドクター・フィッシャーについて

ドクター・フィッシャー公式サイト https://dr-fischer.jp/

マルチアイケア：一般的な目の状態及び乾燥気味の目元用乾燥対策：より乾燥が気になる目元用ベビー：赤ちゃんのデリケートなまぶたとまつげのための特別処方

各シートには、カモミールエキスなどの成分を含み、自然な涙に近いpH値を持つやさしい処方が染み込ませてあります。大判で使いやすいエンボス加工のシートは、柔らかな肌触りで、目元をやさしく、かつしっかりと清潔に保ち、爽やかで快適な目のコンディション維持をサポートします。

「マルチアイケアタイプ」のほか、デリケートな目元にも使える「赤ちゃん用」、乾燥が気になる方向けの「乾燥対策」をラインアップ。小さなお子さまから大人まで、幅広くお使いいただける3種類をご用意しました。お出かけ先でのリフレッシュや、目元の乾燥、不快感、長時間のパソコン作業の後など、さまざまなシーンで目元をサポートします。持ち運びに便利な個装タイプで、お出かけ先でも気軽に目元ケアができます。

眼科科学に基づいて開発された防腐剤不使用・滅菌済みのドクター・フィッシャーの目元ふきとりシート「アイケア」を、ぜひお試しください。

防腐剤無添加、色素・香料不使用

「目元拭き取りシート」3つのポイント

１. よくある目元トラブルへのやさしいケア

乾きやすい目元や、花粉による不快感、目の疲れ、スクリーンによる刺激から目元をやさしくケアします。

２. 点眼薬由来の処方によるデイリーケア

眼科発想の処方で開発されたふきとりシートが、まぶたやまつ毛のまわりをやさしく洗浄・保湿・整え、1ステップで清潔に保ちます。

３. 世界中で選ばれている目元ケア

世界中の多くの人々に愛用されている目元用ふきとりシート。

毎日のケアに取り入れることで、清潔で健やかな目元環境をサポートします。

フィッシャー・ファーマシューティカルズ社について

フィッシャー・ファーマシューティカルズ社は、1965年、科学者であり実業家でもあるエリ・フィッシャー博士によってイスラエルに設立されました。緑内障の治療薬を開発し、世界中のクリニックで使用されるようになった博士の成功は、眼科分野にとどまらず、皮膚科、その他の分野でも画期的な変革をもたらしました。現在、ドクター・フィッシャーの製品は、世界中で日常的に愛用されています。