「京まふ2025」の一部ステージプログラムを「ABEMA」で無料生中継決定！豪華声優陣が登壇する人気作のステージ、計14ステージを9月20日（土）、21日（日）に無料でお届け！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年9月20日（土）、21日（日）に開催される西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームの祭典「京都国際マンガ・アニメフェア2025」(以下、「京まふ2025」)より、豪華キャスト陣が登壇するステージプログラムの一部を無料生中継いたします。

「京都国際マンガ・アニメフェア」(通称「京まふ」)は、毎年京都市にて開催されている西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームの祭典です。今年は9月20日（土）、21日（日）に開催。人気作品のPRブースやグッズの販売、コラボカフェなどが実施されるほか、人気声優や制作陣が続々登壇するステージプログラムは「京まふステージ」「みやこめっせステージ」の2ステージにて開催。ここでしか聞けない作品裏話などのトークが展開されるステージは必見です。

このたび「ABEMA」にて「京まふ2025」ステージプログラムの無料生中継が決定いたしました。「京まふステージ」「みやこめっせステージ」の2つのステージより、『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』や、TVアニメ『光が死んだ夏』、『ぼっち・ざ・ろっく！』、TVアニメ『桃源暗鬼』などのスペシャルステージ計14ステージを、9月20日（土）、21日（日）の2日間にわたり無料生中継いたします。

豪華声優陣や制作陣によるスペシャルトークをぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■「京まふ2025」ステージプログラム無料生中継 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月20日（土）、21日（日）午前10時～順次

放送チャンネル：

「京まふステージ」アニメSPECIALチャンネル1

「みやこめっせステージ」アニメSPECIALチャンネル2

番組URL：

「京まふステージ」

https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/8rADshJyTxEAaB

「みやこめっせステージ」

https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/8j51WPJaTA62Vm

（URLは各ステージの最初のステージです）

※一部ステージの無料見逃し配信も実施予定いたします。

【「ABEMA」無料生中継ラインナップ＆タイムテーブル】

▼9月20日（土）

・「京まふステージ」（アニメSPECIALチャンネル1）

午前11時10分～ 『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』スペシャルステージ in京まふ【1週間無料見逃し配信】

午後2時40分～ TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』京まふスペシャルステージ【1週間無料見逃し配信】

午後3時50分～ ブルアカらいぶ！みに♪ ～京都出張編～【1週間無料見逃し配信】

・「みやこめっせステージ」（アニメSPECIALチャンネル2）

午前10時～ TVアニメ『勇者刑に処す』京まふスペシャルステージ【1週間無料見逃し配信】

午前11時10分～ VS AMBIVALENZ スペシャルステージ【1週間無料見逃し配信】

午後1時30分～ TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」京まふSPステージ【1週間無料見逃し配信】

午後2時40分～「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」スペシャルステージ【1週間無料見逃し配信】

▼9月21日（日）

・「京まふステージ」（アニメSPECIALチャンネル1）

午前11時40分～ TVアニメ「光が死んだ夏」最終話直前スペシャルステージin京まふ2025【1週間無料見逃し配信】

午後4時20分～ TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」～京まふスペシャルステージ～【1週間無料見逃し配信】

・「みやこめっせステージ」（アニメSPECIALチャンネル2）

午前10時～「ぼっち・ざ・ろっく！」京まふ大作戦2025【1週間無料見逃し配信】

午前11時10分～ 帝乃三姉妹と、おでかけ。in 京都【1週間無料見逃し配信】

昼12時20分～ TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャルステージin京まふ【1週間無料見逃し配信】

午後1時30分～『ブシクリ！ON AIR』京まふスペシャル[康岡1]

午後2時40分～『千歳くんはラムネ瓶のなか』京まふスペシャルステージ【1週間無料見逃し配信】

・登壇者など各ステージの詳細は「京まふ2025」公式HPをご確認ください。

公式HP：https://kyomaf.kyoto/stage/kyomaf_stage/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ