「らくたま26号（杉並パークサイド１.）」本日19時から募集スタート！「全期間配当保証」「翌日償還」「優先劣後システム」を採用した高機能ファンドで資金効率最大化と投資安定性の向上を目指します

株式会社フロンティアグループ










らくたま26号（ファンド募集ページ） :
https://rakutama.jp/projects/26

■ 大人気資産戦略『らくたま』

『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをより安心で身近な資産形成の手段としてお届けするために誕生しました。私たちは安全性と透明性を常に重視し、堅実なファンド設計と多彩な特典プログラムを通じて、従来の「投資＝堅い・難しい」という固定観念を取り払い、誰もが1万円から参加できる新しい投資体験を提供してまいります。


信頼に支えられた資産運用を楽しみながら、以下の特典もぜひご体験ください。


■主な特典：
・想定年利6％の高配当


・ベネフィット・ステーション優待特典


・年間2万円相当のポイント還元「らくたまポイ活」


・デジタルギフト2,000円分が毎月当たるX投稿キャンペーン



■公式資料：


投資家プロテクトルール（投資家保護）：https://qr.paps.jp/rpw0a


投資家プロテクトルール（YouTube解説）：https://youtu.be/uF665u8H3Qg


らくたまWORLDトリセツ（入門ガイド）：https://qr.paps.jp/Q7YeG (https://qr.paps.jp/Q7YeG)
YouTube解説動画（会員ランク制度）：https://x.gd/f2vLj
デジタルカタログ（ベネステ紹介）： https://ebook.wisebook4.jp/
ベネステ優待活用術【実例付き・7月版】：https://rakutama.jp/news/1652



らくたま公式サイト :
https://rakutama.jp

▼運営会社

社名　　　　：株式会社フロンティアグループ


本社　　　　：東京都千代田区外神田5-2-5


事業内容　　：不動産事業、不動産クラウドファンディング


URL　　　　：https://frogro.co.jp/


お問い合わせ：らくたま運営事務局


　　　　　　　tel　03-6803-0337　mail　rakutama@frogro.com