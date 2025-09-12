【銀座 蔦屋書店】長井朋子作品集『ドールハウスのなかの絵』の刊行を記念した展覧会を9月20日（土）より開催。夢の世界とリアルな日常が交差する独自の世界を描く。

【銀座 蔦屋書店】長井朋子作品集『ドールハウスのなかの絵』の刊行を記念した展覧会を9月20日（土）より開催。夢の世界とリアルな日常が交差する独自の世界を描く。