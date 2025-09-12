琉球銀行と株式会社SEVENRICH Accountingとのスタートアップ支援連携等に関する戦略的業務提携契約の締結について

株式会社 琉球銀行

琉球銀行（頭取 島袋 健）は、スタートアップ企業および沖縄県内企業（以下「対象企業」）の成長支援、DX推進および生産性向上に貢献することを目的に、株式会社SEVENRICH Accounting（以下「セブンリッチグループ」、代表取締役 服部 峻介)と「業務提携契約書（以下、「本提携」）」を締結しましたのでお知らせします。

本提携は、琉球銀行が有するビジネスネットワークや金融サービス機能と、セブンリッチグループが有する経営支援ノウハウやDX（デジタル・トランスフォーメーション）およびBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）に関するソリューションを相互に活用し、対象企業の生産性向上や企業価値向上と、ひいては沖縄県の地域経済の持続的な発展に貢献することを目的としております。

本提携を機に、琉球銀行とセブンリッチグループは互いの強みを活かした協力関係を構築し、沖縄県経済の発展に寄与するために取り組みを進めてまいります。

1. 本提携先企業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69907/table/88_1_963e3faddcafee35fbc3803ba60c5651.jpg?v=202509120557 ]

２. 本提携の概要

目的：スタートアップ企業および沖縄県内企業の成長支援、DX推進および生産性向上に貢献すること

提携事項：

- スタートアップ企業に対するデットファイナンスの連携支援- スタートアップ企業および沖縄県内企業に対するBPOサービスの連携支援- スタートアップ企業および沖縄県内企業に対する生成AI活用を中心としたDX支援業務- その他、本提携の目的達成に関すること（左から）株式会社琉球銀行 取締役頭取 島袋 健、株式会社SEVENRICH Accounting 代表 服部 峻介 氏