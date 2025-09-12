ドロミテなど新商品14コースで商品ラインナップを拡充 「2026年 海外ハイキングの旅」9月13日発売

株式会社 阪急交通社

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳）は、9月13日（土）より、海外ハイキングツアーの新商品「2026年 海外ハイキングの旅」14コースの販売を開始します。今回発売するのは、世界の各地域のベストシーズンを中心に3月から10月にかけて出発する新商品です。これまで毎シーズン販売してきた15コースも加えて全29コース※と、多彩な商品を取り揃えラインナップを拡充しました。10月には国内4箇所で登山系YouTuberかほさんをゲストに迎えて説明会を開催するほか、動画やSNSなどを通じて海外ハイキングの情報や魅力を全国の皆様に発信します。

2026年の商品は、新たに6コースを投入したヨーロッパをはじめとして、アジア、中国、アメリカ、カナダ、オセアニアなど、世界中の優れた山岳景観を有する地域を網羅するラインナップとなっています。代表的なコースのひとつであるドロミテの旅では、山小屋に宿泊しながら8つの展望ポイントを訪ねます。4つの谷と6つの山群をめぐりドロミテ山塊の景観を様々な角度から楽しみます。そのほかスカイ島に宿泊し英国フットパスを歩く旅や、バルカン半島5カ国を巡り、壮大な山々とアドリア海の絶景を望む旅など、歩くことで大自然や文化を深く体感できる内容としました。ヨーロッパ以外では、アメリカのイエローストーンやモンゴルのフラワーハイキングのほか、オセアニアや中国など、世界的な美景を訪ねる商品を揃えました。

阪急交通社では、これまで、国内にはない壮大なスケールの大自然や文化を体験できる旅として、「海外ハイキングの旅」の開発を進めてきました。旅行前には各地で事前説明会を実施し、詳しい現地情報をお伝えすることで、安心して参加できるようお手伝いしています。また、日本から添乗員が同行し、現地では山岳ガイドの案内のもとツアーを安全に運行・管理しています。歩くルートは、初級、中級、上級などレベルの区分を明確にし、参加者の体力に応じて、安心で快適なハイキングの旅を提供できるように努めています。

阪急交通社は、これからも、魅力的な海外ハイキング商品を通じて、大自然や異文化を満喫できる旅をお届けし、豊かなライフスタイルの実現に向けてお役に立てるよう取り組んでまいります。

阪急交通社海外ハイキング・登山の旅 https://www.hankyu-travel.com/hiking/kaigai/

ハイキングコースの動画はこちらから

ドロミテ英国

https://ulizaportal.jp/pages/0066424b-88f2-06b7-8541-bba9f5b1ea8c

フットパス

https://www.youtube.com/watch?v=-Z_7VOAR7q4&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=-Z_7VOAR7q4&feature=youtu.be)

他方面は順次アップします

※東京発着28コース、大阪発着29コース、名古屋発着17コース（9/16発売）、福岡発着16コース（9/22発売）

■新コース（一例）概要

標高2300m・絶景の山小屋に泊まる ドロミテ8つの展望ハイキング・トレッキング12日間

出発日：2026年6月20日（土）30日（火）、7月10日（金）

出発地：東京、大阪

旅行代金：

エコノミークラス利用 889,800円～909,800円(大人おひとり様）

プレミアムエコノミークラス利用 1,139,800円～1,159,800円（大人おひとり様）

全区間ビジネスクラス利用 1,539,800円～1,559,800円（大人おひとり様）

ポイント：

・8つのハイキング（トレッキング）でドロミテの絶景を堪能します

・5泊目は標高2300m絶景のプラットコーフェル小屋に宿泊

・2連泊2回、3連泊1回でスーツケース等荷物の移動を軽減

詳細（例 大阪発着）

https://www.hankyu-travel.com/tour/search_i.php?p_course_id=E006Y,E006P,E006C&p_hei=30&p_baitai=9582(https://www.hankyu-travel.com/tour/search_i.php?p_course_id=E006Y,E006P,E006C&p_hei=30&p_baitai=9582)

山岳展望ホテル2連泊ヨーロッパの秘境ウシュグリ村と大コーカサス山脈を臨むジョージア・アリメニア絶景ハイキング10日間

出発日：2026年5月27日（水）、6月17日（水）、7月1日（水）、9月14日（月）30日（水）

出発地：東京、大阪、名古屋、福岡

旅行代金：

エコノミークラス利用 609,000円～679,000円（大人おひとり様）

プレミアムエコノミークラス利用 909,000円～979,000円（大人おひとり様）

全区間ビジネスクラス利用 1,309,000円～1,379,000円（大人おひとり様）

ポイント：

・祈りの山アララト山を望む修道院や5つの世界遺産を巡ります

・息を呑むほど美しい3つの越渓ハイキングへご案内

・山岳展望ホテル「ルームズホテルカズベキ」に2連泊

詳細（例 東京発着 エコノミークラス利用）

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id=ET345Q&p_hei=10&p_baitai=9582(https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id=ET345Q&p_hei=10&p_baitai=9582)

■説明会：参加費無料・事前予約制 詳細は、阪急交通社「海外ハイキング説明会」を検索ください

https://www.hankyu-travel.com/s/kaigai/osa/hiking_setsu/

★ゲスト講演 登山系YouTuberかほさん

岐阜県出身の登山YouTuber。2019年10月、会社に勤めながら「かほの登山日記」を開設し、飾らない自然体な発信が人気に。

2020年3月から専業YouTuberとなり、2023年9月マナスル（8,163m）登頂。海外の高所登山にも挑戦。2025年3月登山ガイド資格を取得し、同年4月から山の天気予報専門アプリ「tenki.jp登山天気」の公式アンバサダーとしても活動中。

■阪急交通社公式LINE友だち募集 https://www.hankyu-travel.com/linepage/

株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ea79cdeaf3255b4d3c93cb194d4567417c7ab9ed.pdf

