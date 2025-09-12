佐渡市のへき地医療のリアルを伝え、課題に向き合う。未来を語るトークセッションイベント「MI★RA★I」を9/19（金）朱鷺メッセ Befcoばかうけ展望室にて開催！
この度、医療法人、社会福祉法人の代表を務め、西区こばり坂クリニック、特別養護老人ホーム有徳の家・ルアナを運営し、障がい者グループホームにも携わる、野沢 有二は、佐渡市のへき地医療をリアルに伝え、課題に向き合う、未来を語るトークセッションイベント「MI★RA★I」（ミライ）を9/19（金）朱鷺メッセ Befcoばかうけ展望室にて開催致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329575&id=bodyimage1】
長年、佐渡市に渡り、へき地医療に携わってきた野沢は、佐渡での高齢化・人口減少・医療人材不足が同時進行、離島特有の課題（交通アクセス、専門医不足、救急体制の制約）が顕在化し、加速していると捉えます。
本イベントは、現場で日々向き合う医師・福祉職の声を直接伝え、”今ここで何が何が起きているのか” を参加者にリアルに感じて頂き、課題に向き合う場として何かしらの一歩を生み出せたらと考え、開催に至りました。
へき地医療は、医療者だけの課題ではなく、地域全体で考えるべきテーマであり、住民・行政・教育機関・異業種を交えて、「一緒に未来をつくる」という共創の意識を育む場として、医療・福祉の魅力ややりがいを、エピソードや体験談を通して、学生や若手社会人にとっての「未来像」を描くきっかけを提供できればとも考えます。
名称：未来を語るトークセッションイベント「MI★RA★I」（ミライ）
日程：2025年9月19日（金）
時間：18:00-20:00
会場：朱鷺メッセ Befcoばかうけ展望室
（新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル31F）
参加費：無料/応募制 → https://www.baseb.org/
出演：野沢 有ニ、伊勢 みずほ、ひなた、立石 勇生（司会）
主催：Omni Color Opus
後援：佐渡市・新潟市
運営：株式会社悠久堂医科器械店・BaseB
協力：ホテル日航新潟
企画制作：株式会社NANDEMOYA
※当日は医療行為や診察の提供はありません。
※本イベントは、診察や医療の提供を目的としたものではありません。
【プログラム】 司会：立石 勇生
18:00- オープニング
18:10- keynote talk：テーマ「MIRAI」
野沢医師が思う、新潟のMIRAI
・野沢 有二
18:20- crosstalk session
大人から若者まで、みんなでMIRAIを語る
・野沢 有二
・伊勢 みずほ
・北越高校ボランティア部
19:10- mini live
ひなたミニライブ
・ひなた
19:30- クロージング
配信元企業：株式会社 悠久堂医科器械店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329575&id=bodyimage1】
長年、佐渡市に渡り、へき地医療に携わってきた野沢は、佐渡での高齢化・人口減少・医療人材不足が同時進行、離島特有の課題（交通アクセス、専門医不足、救急体制の制約）が顕在化し、加速していると捉えます。
本イベントは、現場で日々向き合う医師・福祉職の声を直接伝え、”今ここで何が何が起きているのか” を参加者にリアルに感じて頂き、課題に向き合う場として何かしらの一歩を生み出せたらと考え、開催に至りました。
へき地医療は、医療者だけの課題ではなく、地域全体で考えるべきテーマであり、住民・行政・教育機関・異業種を交えて、「一緒に未来をつくる」という共創の意識を育む場として、医療・福祉の魅力ややりがいを、エピソードや体験談を通して、学生や若手社会人にとっての「未来像」を描くきっかけを提供できればとも考えます。
名称：未来を語るトークセッションイベント「MI★RA★I」（ミライ）
日程：2025年9月19日（金）
時間：18:00-20:00
会場：朱鷺メッセ Befcoばかうけ展望室
（新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル31F）
参加費：無料/応募制 → https://www.baseb.org/
出演：野沢 有ニ、伊勢 みずほ、ひなた、立石 勇生（司会）
主催：Omni Color Opus
後援：佐渡市・新潟市
運営：株式会社悠久堂医科器械店・BaseB
協力：ホテル日航新潟
企画制作：株式会社NANDEMOYA
※当日は医療行為や診察の提供はありません。
※本イベントは、診察や医療の提供を目的としたものではありません。
【プログラム】 司会：立石 勇生
18:00- オープニング
18:10- keynote talk：テーマ「MIRAI」
野沢医師が思う、新潟のMIRAI
・野沢 有二
18:20- crosstalk session
大人から若者まで、みんなでMIRAIを語る
・野沢 有二
・伊勢 みずほ
・北越高校ボランティア部
19:10- mini live
ひなたミニライブ
・ひなた
19:30- クロージング
配信元企業：株式会社 悠久堂医科器械店
プレスリリース詳細へ