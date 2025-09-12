ワックドットコム、iPhone/iPad用カーナビアプリ「navico」 CarPlay対応アップデートでナビとオービス警報の機能を強化
株式会社ワックドットコム（本社：東京都小平市 代表取締役：若林秀彦）が提供する無料で利用できるiPhone/iPad用カーナビアプリ「navico」は本日、アップデートにおいて「Apple CarPlay」（以下、CarPlay）に対応いたしました。
今回のアップデート（バージョン2.0.0）では、お客様から最も要望の多かったCarPlay連携に対応し、使いやすさで定評のあるカーナビ機能に加え、業界初となる本格的なオービス警報機能を組み込み、安全・安心のドライブ体験を車載ディスプレイ上で実現しました。
さらに本アップデートの開発にあたっては、生成AIを積極的に活用し、ソースコードの約70％をAIが提案。開発期間を大幅に短縮しながらも、高品質なアプリとして仕上げることに成功しました。AIをパートナーとして取り入れることで、ユーザーへの新機能提供をより迅速に実現しています。
また、今回プラン（スタンダード・プレミアム）を見直し、すべてのプランでCarPlayの利用、固定式オービスの警報機能が利用可能となりました。プレミアムにおいては無料お試し期間を２週間から１ヶ月へ延長し、ルート検索結果が最大５件になるなど、それぞれのプランを拡充しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329574&id=bodyimage1】
CarPlayに正式対応、iPhoneと連携した新しいナビ体験
「navico」は今回のアップデートでCarPlayに正式対応しました。車載ディスプレイに最適化された大画面表示により、直感的で安全なナビゲーションを実現します。
さらに「navico」では、CarPlayディスプレイとiPhoneを同時に活用できるのが特長です。CarPlayでは地図や案内パネルを大きく表示しながら、iPhoneはリストモードとして機能し、経由地や案内ステップを一覧表示。まるでサブディスプレイのようにお使いいただけます（※画像２参照）。
検索・設定機能もCarPlay上で充実しています。音声認識やフリーワード検索はもちろん、iPhone側で登録したブックマークやカテゴリ検索もそのまま利用可能。さらに、表示や案内に関する各種設定もiPhone同様に細かく調整でき、ドライバーの好みに合わせた最適なナビ環境を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329574&id=bodyimage2】
オービス警報機能をCarPlayで利用可能（業界初）
累計30万DLを記録した人気アプリ「オービス警報」（株式会社ワックドットコム）の機能を、CarPlayでもご利用いただけます。
「navico」は、カーナビアプリとして業界初となる本格的なオービス警報機能をCarPlayに対応しました。走行中にオービスの位置を事前に警告し、車載ディスプレイにわかりやすく表示。さらに音声による警報とあわせて、うっかりスピードの出し過ぎを未然に防ぎます（※画像３参照）。
プレミアムプランをご利用いただくことで、移動式オービスや速度取締りポイント、Nシステムにも対応。大画面での警報表示と音声案内により、安全で安心なドライブを強力にサポートします。
navico について
navicoはiPhone/iPad,CarPlayで利用できる無料のカーナビアプリです。
■ 基本機能
◇ 地図表示：最新の地図に自動更新
・交通状況レイヤー：渋滞情報をリアルタイム表示
・雨雲レイヤー：天気情報を地図に重ねて表示
・オービスアイコンの表示
今回のアップデート（バージョン2.0.0）では、お客様から最も要望の多かったCarPlay連携に対応し、使いやすさで定評のあるカーナビ機能に加え、業界初となる本格的なオービス警報機能を組み込み、安全・安心のドライブ体験を車載ディスプレイ上で実現しました。
さらに本アップデートの開発にあたっては、生成AIを積極的に活用し、ソースコードの約70％をAIが提案。開発期間を大幅に短縮しながらも、高品質なアプリとして仕上げることに成功しました。AIをパートナーとして取り入れることで、ユーザーへの新機能提供をより迅速に実現しています。
また、今回プラン（スタンダード・プレミアム）を見直し、すべてのプランでCarPlayの利用、固定式オービスの警報機能が利用可能となりました。プレミアムにおいては無料お試し期間を２週間から１ヶ月へ延長し、ルート検索結果が最大５件になるなど、それぞれのプランを拡充しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329574&id=bodyimage1】
CarPlayに正式対応、iPhoneと連携した新しいナビ体験
「navico」は今回のアップデートでCarPlayに正式対応しました。車載ディスプレイに最適化された大画面表示により、直感的で安全なナビゲーションを実現します。
さらに「navico」では、CarPlayディスプレイとiPhoneを同時に活用できるのが特長です。CarPlayでは地図や案内パネルを大きく表示しながら、iPhoneはリストモードとして機能し、経由地や案内ステップを一覧表示。まるでサブディスプレイのようにお使いいただけます（※画像２参照）。
検索・設定機能もCarPlay上で充実しています。音声認識やフリーワード検索はもちろん、iPhone側で登録したブックマークやカテゴリ検索もそのまま利用可能。さらに、表示や案内に関する各種設定もiPhone同様に細かく調整でき、ドライバーの好みに合わせた最適なナビ環境を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329574&id=bodyimage2】
オービス警報機能をCarPlayで利用可能（業界初）
累計30万DLを記録した人気アプリ「オービス警報」（株式会社ワックドットコム）の機能を、CarPlayでもご利用いただけます。
「navico」は、カーナビアプリとして業界初となる本格的なオービス警報機能をCarPlayに対応しました。走行中にオービスの位置を事前に警告し、車載ディスプレイにわかりやすく表示。さらに音声による警報とあわせて、うっかりスピードの出し過ぎを未然に防ぎます（※画像３参照）。
プレミアムプランをご利用いただくことで、移動式オービスや速度取締りポイント、Nシステムにも対応。大画面での警報表示と音声案内により、安全で安心なドライブを強力にサポートします。
navico について
navicoはiPhone/iPad,CarPlayで利用できる無料のカーナビアプリです。
■ 基本機能
◇ 地図表示：最新の地図に自動更新
・交通状況レイヤー：渋滞情報をリアルタイム表示
・雨雲レイヤー：天気情報を地図に重ねて表示
・オービスアイコンの表示