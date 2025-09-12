Cドライブ容量不足でWindowsアップデートが失敗する場合の対処法|4DDiG Partition Manager
パソコンでWindowsアップデートが途中で止まったり、容量不足で困ったことはありませんか？
そんなお悩みを簡単に解決できるのが、「4DDiG Partition Manager」です。
2025年9月12日（金）時点で最新版を使えば、初心者でも安全・無料にCドライブの容量を整理・拡張でき、パーティション管理の性能もさらに向上したので、Windowsアップデートをスムーズに完了させつつ、PC全体のパフォーマンスを大幅にアップさせることが可能です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/Fde9Q
Windows 11を安心してインストールするための必要容量
Windows 11を快適にインストールするには、まず必要な空き容量を正しく把握することが重要です。Microsoftによると、Windows 11を正常に動作させるためには最低でも64GBの空き容量が必要とされています。
しかし、この数字はあくまで最小限の目安です。システムのアップグレードやWindows Updateをスムーズに行うためには、Cドライブに100GB以上の余裕を確保しておくことが望ましいです。十分な容量を確保することで、インストール後もパソコンのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
Windows 11アップグレード時にCドライブの空き容量を増やす5つの方法
Windows 11へのアップグレードを円滑に行うためには、Cドライブの空き容量を十分に確保することが不可欠です。ここでは、Cドライブの容量を増やすための具体的な方法を3つ、手順を交えてご紹介します。これらの手順を実施することで、アップグレード時のトラブルを防ぎ、パソコンのパフォーマンスを維持することが可能です。
方法1.ディスククリーンアップの活用
不要なファイルを削除してCドライブの容量を確保する最も基本的かつ効果的な方法が、ディスククリーンアップの活用です。簡単な操作で不要な一時ファイルやキャッシュを整理でき、Windows 11のアップグレードをスムーズに進めることができます。
手順
1.スタートメニューから「ディスククリーンアップ」と検索して起動します。
2.対象のドライブとして「Cドライブ」を選択し、「OK」をクリックします。
3.削除可能なファイルの一覧が表示されるので、不要な項目にチェックを入れます。
4.「システムファイルのクリーンアップ」をクリックすると、さらに不要なシステムファイルを削除可能です。
5.「OK」をクリックし、確認画面で「ファイルの削除」を選択すると、ディスククリーンアップが実行されます。
方法2.一時ファイル、キャッシュの削除
Cドライブの容量を増やすために、ブラウザやアプリが生成する一時ファイルやキャッシュの整理も効果的です。これにより、不要なデータを削除してアップグレードに必要な空き容量を確保できます。
手順
1.「設定」を開き、「システム」→「ストレージ」を選択します。
2.「一時ファイル」をクリックして、削除可能な項目を確認します。
3.「一時ファイル」「ダウンロードフォルダー内の不要ファイル」など、不要な項目にチェックを入れます。
4.「ファイルの削除」を選択して、不要データを整理します。
完了後、ストレージ画面でCドライブの空き容量が増えていることを確認します。
方法3.Cドライブ容量を効率的に増やす：隣接ドライブと未割り当て領域の活用
もしCドライブの隣接ドライブ（例：Dドライブ）に空き容量がある場合や未割り当て領域が存在する場合は、4DDiG Partition Managerを使用してそれらをCドライブに結合・追加することで、簡単に容量を拡張することができます。この操作により、Cドライブの容量を効率的に増やすことができ、Windowsシステムのパフォーマンスを維持しながらアップグレードやWindows Updateをスムーズに進めることが可能です。特にCドライブが圧迫されている場合に効果的な方法です。
