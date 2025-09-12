Okinos、ウォルナット材を使った電源前置き型デュアルエアフローPCケース「Air Cross」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、本物のウォルナット材を使い、落ち着いた温かみのある外観のデュアルエアフローATXケース Okinos Air Crossを2025年10月4日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Air Cross
Air Crossは、ケースボトムとフロントから強力な吸気を行うデュアルエアフロー設計のPCケースです。ケースフロント下部には本物のウォルナット材を使い、落ち着いた温かみのある外観に仕上がっています。電源を90°横向きにし、フロントパネル裏側に配置する独自の設計を採用することでケース底面の吸気を最大化し、GPUを強力に冷却します。通常ボトムに配置するストレージスペースもマザーボードトレイ裏側に配置する一方、横幅を拡張することで余裕のある配線スペースを確保しています。
※ケース、付属ファン以外のパーツは付属しません
◆Air Cross製品特徴
・ケースボトムからの吸気を最大限に活用する独自設計
電源ユニットを90°横向きかつフロント側に配置し、さらにHDDやSSDなどのストレージ搭載スペースも移動させることで、ケースボトムからGPUまでの遮蔽物を無くし、標準搭載された120 mmリバースファン2基がダイレクトにGPUを冷却します。
・5つのPWMファンを標準搭載
フロントとリアには合わせて3基の140 mmの大口径ファン、ボトムには120 mmのファンを2基搭載することで標準構成でも非常に高い冷却能力を発揮します。付属ファンはそれぞれがデイジーチェーン接続されており、付属の3分岐PWMケーブルと組み合わせることでスマートにケーブルをまとめることも可能です。
※付属のリアファンはアクセサリーボックスに同梱されています
※ケーストップに360 mmラジエータを搭載する場合、ラジエータを搭載してからリアファンを最後に装着してください
・ケース右側に集約されたストレージ搭載スペース
通常ケース下部に配置されるHDDやSSDの搭載スペースをマザーボードトレイ裏側に集約し、よりスマートなケーブルマネジメントを可能にしています。
・幅広配線スペース
横幅に余裕のある設計で、ケース前方は最大37 mm厚、ケース後方は最大33 mm厚の裏配線スペースを確保しています。
・裏配線マザーボードに対応
各社の裏配線マザーボードに対応し、ほとんど全ての配線をケース裏側に集約することが可能です。ケーブルマネジメントに便利なケーブルタイも各所に付属しています。
・特徴的なフロントパネルとアクセスポート
本物のウォルナット材を使用した温かみのある外観に、USB 3.2 Gen2 Type-Cなど最新のインターフェースを備えています。
※USBポートはデータ転送を想定しており、充電用途での使用は非推奨です。マザーボードの仕様により給電能力は異なります。
・電源前方配置90°横向き設計
電源ユニットをケース後方から前方へと移動し、更に90°横向きに配置することでGPUへの吸気を妨げず、さらに電源ケーブルを直接裏配線スペースに誘導できるよう設計されています。電源本体の奥行きは最大で170 mm（ケーブル含まず）まで対応します。
