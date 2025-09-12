¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Òー¥íー¥º¤¬¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMela! Mela! Anime Japan!! 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò°æ¾¡Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¥Ç¥êー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æü°õÀ¯ÉÜ¸øÇ§¡¦¸å±ç¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMela! Mela! Anime Japan!! 2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§MMAJ¡Ë¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
MMAJ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2024Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè°ì²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆóÆü´Ö¤Ç47,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329565&id=bodyimage1¡Û
¡ÊC¡ËMela! Mela! Anime Japan!! Executive Committee
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Mela! Mela! Anime Japan!! 2025
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§Pacific Mall, Tagore Garden¡Ê¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡Ë
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mmaj.jp
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¦»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Òー¥íー¥ºÆÃÀß¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ
¡¦²ñ¾ì¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡ÊÃø¡§ºùÃ«¥·¥å¥¦¡Ë¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ÊÃø¡§¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë/¶¨ÎÏ:ÀÐ¿¹¥×¥í Åì±Ç¡Ë¡¢¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡ÊÃø¡§¿¹¤Ä¤Ö¤ß¡Ë¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥É¥¥ー¸ì¡¿±Ñ¸ìÈÇ»î¤·ÆÉ¤ßºý»Ò¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÀèÃå¸ÂÄê¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329565&id=bodyimage2¡Û
¢§³¤³°¥é¥¤¥»¥ó¥¹Áë¸ý¤Ï¤³¤Á¤é
https://viewer.heros-web.com/news/foreign_rights
¢¡¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Êhttps://viewer.heros-web.com¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Òー¥íー¥º¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡¢¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤Î°ã¤¦£³¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬¤ª¤¯¤ëËè½µ¶âÍË12»þ¹¹¿·¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¥·¥¢¥¿ー¡É¡ÊWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ë¡£
¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/heros¡Ë
¡ØULTRAMAN¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Òー¥íー¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¤ÎµßÀ¤¼ç¤Þ¤Ç¡£ºÇ¶¯¥Òー¥íー¤¬½¸¤¦¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/flat¡Ë
Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éSF¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥ÉÂç¾Þ¤Î¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/wild¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¤Î¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÌµ¤À¤³¦¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡¢¡Øbeautiful place¡Ù¡¢¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¬ー¥Æ¥ó¡¦¥µー¥¬¡Ù¡¢¡Ø»à¤ËÌá¤ê²¦½÷¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ´¹ç¥Ïー¥ì¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î°Û¿§ºî¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ê¤Éµ²¤¨¤¿ËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡¢»É·ãËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
