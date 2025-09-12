【売れ行き好調】ビジネス書『話せる、伝わる、結果が出る！コミュトレ』が第5刷重版決定！
株式会社アイソルート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田 雄彦）のビジネス本『話せる、伝わる、結果が出る！コミュトレ』（ダイヤモンド社）が、第5刷重版を達成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329537&id=bodyimage1】
Amazonで好評発売中！
https://www.amazon.co.jp/dp/4478119147
本書の社会人向け実践型ビジネススキル・スクール「コミュトレ」の教育メソッドに基づくアプローチが高く評価されています。
■2025年のビジネス環境と「伝える力」の重要性
2025年現在、AIツールの普及やリモートワークの定着により、ビジネスパーソンに求められるコミュニケーションスキルは大きく変化しています。
単なる情報伝達ではなく、「説得力のある発言をする」「信頼を築く」「場を動かす」「成果につなげる」といった、より高度な“伝える力”が求められる時代です。
こうした背景の中で、『話せる、伝わる、結果が出る！コミュトレ』は、センスや性格に依存しないコミュニケーションの「型」を学べる一冊として、多くのビジネスパーソンから注目を集めています。
■売上実績と反響
・紀伊國屋新宿本店 ビジネス書週間売上 第1位（2024年3月25日～31日）
・Amazon「セールス・営業」カテゴリ ベストセラー1位（2024年4月8日～9日）
・Amazon 人気ギフトランキング1位（2024年4月9日～13日）
・Amazon「マーケティング・セールス」カテゴリ 人気ギフトランキング1位
（2024年5月14日～）
■書籍の特徴
・体系化された5章構成で、雑談・リアクション・信頼構築・話し方まで網羅
・書籍内のQRコードからダウンロードできる特典資料付き
（スピーチ脳の作り方、雑談攻略法など）
・実践的で、すぐに使える実践例が満載
■著者プロフィール
野田雄彦
株式会社アイソルート代表取締役
1999年 「日本を元気にする会社を創りたい」と株式会社アイソルートを設立（eラーニング製品の開発）。専務取締役として営業、開発、財務の各責任者を歴任。 2004年 同社代表取締役に就任。以降19年間連続黒字と最高売上高更新中。 2007年 新宿区優良企業表彰「経営革新賞」受賞。 2012年 日経トップリーダー「本当に強い中小企業ランキング」全国総合14位、IT業界2位に選出。 2024年 ダイヤモンド社から書籍『話せる、伝わる、結果が出る！コミュトレ』を発売し、紀伊國屋書店ビジネス書第1位、Amazonセールス営業本第1位を獲得。 みずほフィナンシャルグループの会員向け情報誌『Management Flash』監修。
■書籍概要
タイトル：『話せる、伝わる、結果が出る！コミュトレ』
著者：野田雄彦
定価：1650円（税込）
発売日：2024年3月13日
発行：ダイヤモンド社
判型：４６判・並製・２C・224頁
https://www.amazon.co.jp/dp/4478119147
■企業概要
社名：株式会社アイソルート
設立：1999年9月
代表：野田 雄彦
事業内容：パッケージソフトの開発/コンピュータシステムの開発/ネットワーク運用管理/人材教育・コンサルティング事業
コーポレートサイト：https://www.isoroot.jp/
■ビジネススキル・スクール「コミュトレ」
コミュトレは、ビジネスパーソンのコミュニケーションスキルの課題を解決する教育サービスです。10万人のデータ分析から仕事で発生する課題や改善が必要なシチュエーションを特定し、「リアルな仕事を想定した実践形式のトレーニング」を実現。のべ12,000名以上の受講生にサービスを提供しています。
コミュトレ公式サイト： https://commu-training.jp/
■コミュトレ無料アドバイス情報
ビジネススキル・スクール「コミュトレ」では、オンラインの無料診断＆アドバイスを行っています。 「思っていることを上手く伝えられない」「会議の発言に苦手意識がある」など 悩みをお持ちの方はぜひ、ご参加ください。 好評のため、予約枠が埋まる可能性がございますので、ご興味のある方は、お早めにお申込みください。
詳細・お申込みはこちら：
https://commu-training.jp/blog/advice/
配信元企業：株式会社アイソルート
