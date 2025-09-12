HYTE、曲面ガラス搭載 ラウンドデザインE-ATX対応PCケース「HYTE X50」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、見えない箇所まで美しく、組みやすく設計された曲面フレーム、ケース全面から内部に至るまで曲面デザインを徹底した新機軸のPCケースHYTE X50を2025年10月下旬予定で、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆HYTE X50
X50は、ケース全面から内部に至るまで曲面デザインを徹底した新機軸のPCケースです。フレームは内外全て統一されたカラーリングで、定番のブラックやホワイトの他、レッド、パープル（Taro Milk）、ピンク（Strawberry Milk）、グリーン（Matcha Milk）など全6色をラインアップしています。4 mm厚の曲面加工された強化ガラスが内部の騒音を吸収する防音層としても機能するX50と、曲面メッシュパネルを搭載したX50 AirどちらもHYTE製PCケースの中で随一の冷却力を備え、特にX50 Airは低風量構成での冷却力に優れています。背面に搭載された特許出願中のルーバーブレードがケースの剛性と通気性を両立し、フロントとサイドそれぞれに最大で360 mmの大型ラジエータにも対応、唯一無二の外観にとどまらず極めて高いパフォーマンスを発揮することが可能です。
◆HYTE X50製品特徴
・見えない箇所まで美しく、組みやすく設計された曲面フレーム
ケース外部はもちろん、内部の隅々に至るまで滑らかな曲面とカラーリングで統一されており、完成後の外観だけでなく組み立てる際の手触りまで楽しめる精巧な造りのフレームです。マザーボード裏やケース背面の各所にケーブルタイが付属し、各所に設けられたケーブルホールを活用することでメンテナンス性と外観の美しさを両立します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケーストップ前方にフロントアクセスを集約。電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2 Gen1（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【発売詳細】
◆型番
X50 Air Pitch Black
X50 Air Snow White
X50 Pitch Black
X50 Snow White
X50 Cherry
X50 Taro Milk
X50 Strawberry Milk
X50 Matcha Milk
◆発売日
2025年10月下旬予定
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-x50/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/HYTE-X50.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
＜TGS 2025 HYTEブースに出展予定の製品です＞
◆TOKYO GAME SHOW 2025 出展概要
【日程】
ビジネスデイ：2025年9月25日（木）～9月26日（金）
一般公開：2025年9月27日（土）～9月28日（日）
【場所】
幕張メッセ TOKYO GAME SHOW 2025 ホール9
ゲーミングハードウェアコーナー
【HYTEブース番号】 ： 09-E34
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
