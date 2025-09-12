全8種類から選べる！強炭酸水KUOS 「お試し6本セット」が当たるSNSキャンペーン開始
ECサイト【おとぎの国】を展開する株式会社 OTOGINO（オトギノ：社長 鬼武公洋 本社 大分県日田市北友田 2 丁目 2123 番地 1）は、『KUOS（クオス）』のインスタグラム公式アカウント＠kuos_officialをフォローし、指定された投稿に「いいね」すると応募できるプレゼントキャンペーンを2025年9月12日（金）より開催しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329543&id=bodyimage1】
キャンペーン期間中に応募された方の中から抽選で、5名様にKUOSシリーズ『強炭酸水KUOSお試し６本セットをプレゼントします。
▼キャンペーン投稿はこちら▼
https://www.instagram.com/reel/DOfEioekqdN/
【キャンペーン概要】
応募方法：公式アカウントのフォロー、キャンペーン投稿に「いいね」
プレゼント：強炭酸水KUOSお試し６本セット 500mlx24本を5名様に
キャンペーン期間：2025年9月12日（金）～9月18日（木）
キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/reel/DOfEioekqdN/
●参加条件
・公開アカウントであること
・キャンペーンに応募すること
1. KUOSの公式インスタグラムアカウント＠kuos_official）をフォロー
2. キャンペーン投稿に「いいね」
★コメント、ストーリーシェア、他投稿へのいいねで当選確率UP！
・インスタグラムで感想を投稿し、ご紹介いただけること
●当選連絡
当選者の方にのみ、キャンペーン終了後インスタグラムのDMにて KUOS公式インスタグラムアカウントよりご連絡いたします
●注意事項
・すでにフォローしていただいている方も対象となります
・当選者の方からお預かりした個人情報は、KUOS公式サイトのプライバシーポリシー
https://www.kuos.jp/policy.htmlに従い管理致します
・当選のご連絡時に、フォローを外されている方は対象外となります
・KUOSの公式アカウント以外からの連絡はいたしません。なりすましアカウントにご注意ください
・本件キャンペーンに関する投稿やコメントは、弊社の運営するSNS、YouTube、Webサイト、ECサイト、チラシ等で二次利用させていただく場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329543&id=bodyimage2】
KUOSとは
KUOSは国産強炭酸水ブランドとして誕生し、炭酸ガス充填量5.5GVの超強炭酸を実現。
九州・大分の天然水を使用し、雑味がなく爽快な飲み心地で、割材にもそのままでもお楽しみいただけます。
■KUOSお試し6本セット（全8種類）
KUOSの魅力をぎゅっと詰め込んだ6本入りセットは全部で8種類！
● Aセット：フルーツフレーバーを中心に集めた6種
● Bセット：アルコールフレーバーを含んだ6種
● C～Iセット：各種フレーバー単体で楽しめる6本セット（ラムネ・アップル・かぼす・グレープフルーツ・ビアフレーバーなど）シーンや気分に合わせてKUOSの多彩な味わいをお試しいただけます。
■オフィシャルサイト
https://www.kuos.jp/
■販売サイト
楽天市場店→ https://www.rakuten.co.jp/otogino/contents/kuos/
Yahoo!ショッピング店→ https://store.shopping.yahoo.co.jp/maborosiya/kuos5s.html?
Amazon→ https://www.amazon.co.jp/stores/KUOS/page/66FD4CB2-C576-47DC-A786-C5D310EAED89
■販売価格 １ケース（500mlx6本）1,000円（税込）
【Instagram】
https://www.instagram.com/kuos_official/
【FB】
https://www.facebook.com/kuosjp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 OTOGINO
担当者 総合企画営業本部 ブランド推進室 上田（ウエダ）
所在地 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
電話番号 0973-26-0509 / FAX番号 0973-28-7799
Mail public@otogino.co.jp
【株式会社OTOGINOについて】
屋号 株式会社OTOGINO（オトギノ）
代表取締役 鬼武公洋
本社住所 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
TEL 0973-26-0444 / FAX 0973-26-0445
ホームページ http://otogino.co.jp
Facebookページ https://www.facebook.com/OTOGINO
配信元企業：株式会社OTOGINO
プレスリリース詳細へ