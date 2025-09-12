薬に頼らず、子どもの体調をととのえる！ 健やかな成長と、将来の健康の土台をつくる「養生習慣」を、人気漢方家が教えます。――新刊書籍『ゆるゆる漢方子育て』（著者：櫻井大典）9月25日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ゆるゆる漢方子育て』（著者：櫻井 大典）を9月25日（木）に発売いたします。
■『ゆるゆる漢方子育て』
・アマゾン：https://amzn.to/4pecjse
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405500
■内容紹介
薬に頼らず、子どもの体調をととのえる！
「心身ともに健やかで丈夫」「不調になっても重症化せず、すぐ治る」
そんな子に育つコツは、日々のちょっとした工夫にあります。
本書でお伝えするのは、幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんを想定した「50の養生」。
食事、睡眠、運動、メンタルケアなど、今すぐできる健康習慣を紹介します。
もちろん、大人になってからでも生活習慣を変えることはできます。
でも一度しみついた食のクセや睡眠のリズムを整えるのは、けっこう大変です。
だからこそ、小さな頃から自然と「養生」の考え方に触れることは、将来の大きなアドバンテージになります。
「養生」は、いわば健康の積立貯金。
早いうちから始めるに越したことはありません。
なお本書の内容は、中学生でも高校生でも、むしろ大人でも役立つことばかり。
家族みんなで実践してみてください！
■商品情報
書名：ゆるゆる漢方子育て
著者：櫻井 大典
定価：1,815円
ISBNコード：978-4-8379-4055-5
発売日：2025年9月25日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4pecjse
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405500
■著者紹介
著者：櫻井大典（さくらい・だいすけ）
漢方家。国際中医専門員。漢方薬局の三代目として生まれ、サンフランシスコ州立大学で心理学や代替医療を学び帰国。イスクラ中医薬研修塾で中医学を学んだのち、中国の首都医科大学附属北京中医医院や雲南省中医医院での研修を修了し、国際中医専門員A級資格を取得。日本中医薬研究会に所属。年間数千件の相談を受け、これまでのべ４万5000人以上の不調の悩みに応えてきた。SNSで発信される優しいメッセージと日常生活に取り入れやすい養生情報も人気で、老若男女を問わず新たな漢方ユーザーを増やしている。 プライベートでは、6歳の娘を育てる父親でもある。
主な著書に『理由がわかればもっと整う！ 漢方生活を楽しむ教科書』（ナツメ社）、『つぶやき養生』（幻冬舎）、『いつもの食材が「漢方」になる食べ方』『自分を大事に、ゆっくり生きる ゆるゆる漢方生活』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
