「アーユルヴェーダコース」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）

株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営するSARAスクールジャパンは、2025年9月12日、通信教育講座・資格のSARAスクールジャパンの「アーユルヴェーダコース」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
アーユルヴェーダコースの内容
アーユルヴェーダ基本コース/プラチナコースでは、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにW資格取得スペシャル講座の新設をおこないました。
アーユルヴェーダコースの資格取得について
講座で学ぶ内容は日本占い師協会の「アーユルヴェーダアドバイザー」（https://www.uranai.org/ayurveda/）、日本メディカル心理セラピー協会の「アーユルヴェーダセラピスト」（https://www.domap.net/uranai/ayurveda/）それぞれの資格試験対策になっています。
アーユルヴェーダコースの詳細・お申し込みはこちら
https://www.saraschool.net/uranai/ayurveda/
お問い合わせはこちら
https://www.saraschool.net/toisara/
