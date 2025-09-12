思春期のお子さんを持つ親御さんも必読の書『上機嫌の魔法 自分のココロを味方につけて生きていく』著者齋藤孝が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年８月２５日に『上機嫌の魔法 自分のココロを味方につけて生きていく』著者齋藤孝が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『上機嫌の魔法 自分のココロを味方につけて生きていく』著者齋藤孝
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4mLMMVV
・アマゾン書籍 https://amzn.to/46ijBDS
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405200
不機嫌で「いいこと」なんて一つもない!
わかっているのについ、もやもやイライラして不機嫌顔をしてしまうきみへ。
――思春期のお子さんを持つ親御さんも必読の書！
感情の整え方・切りかえ方は練習しだい！
ブルーな気分にとらわれれてしまうと、人生損するよ！
いやなことがあっても腹が立っても、「あえて自分から楽しみに行く」！
それくらいの気持ちで、明るく笑顔でいることを心がけてみよう。
すると、ふしぎと気分がよくなり、前向きになれる！
本書は、
自分の気分・感情のコントロールをワザ化して、
「上機嫌」を魔法のように使えるようになるための考え方やノウハウ、
トラブルシューティングを著者自身の経験を交えて紹介！
読みながら「上機嫌部」という部活に入ったつもりで取り組んでみてほしい。
自分のココロを味方につける感情のコントロール術は、
きみが一生幸せに生きるための最強の武器になる！
上機嫌力をつける「セルフワーク」や「おすすめ図書」、
気分が上がる「音読」、上機嫌を支える「名言」も多数収録。
■著者 齋藤孝（さいとう・たかし）
1960年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。
同大学院教育学研究科博士課程を経て、現在、明治大学文学部教授。
専攻は教育学、身体論、コミュニケーション技法。
ベストセラーとなった『声に出して読みたい日本語』（草思社、毎日出版文化賞特別賞受賞）などで提唱した独自の方法論は、
教育業界のみならず広く日本人に感銘を与えた。
NHK・Eテレ「にほんごであそぼ」の総合指導も行なっている。
著書に『自分を動かす魔法』『今日から実践できる成功哲学 「フランクリン」超・入門』（以上、三笠書房）、
『本当の「心の強さ」ってなんだろう?』（誠文堂新光社）、『大人の語彙力ノート』（SBクリエイティブ）、
『10歳のミッション』（幻冬舎）『雑談力が上がる話し方』（ダイヤモンド社）など多数。
また訳書に『超訳 ヒルティの幸福論』（三笠書房）がある。
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
配信元企業：株式会社三笠書房
