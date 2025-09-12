ABB、AIによってデザインされたストリートアートをムラダー・ボレスラフで実現

ABB株式会社

- City=Gallery ストリートアートフェスティバルにおいて ABBロボットが、AIデザインの壁画をライブ再現- ロボットアーティストの作風とテーマは、オンラインでの一般投票で決定- ABB、シュコダ・オート基金、シュコダ・オート、City=Gallery、PPGが連携し、精密な技術とコミュニティアートを融合

ABBは、高度なロボット技術とAIを融合させ、チェコ共和国のムラダー・ボレスラフで開催されたCity=Gallery ストリートアートフェスティバルのために、唯一無二のアート作品を制作しました。ムラダー・ボレスラフは、シュコダの主要工場が所在する都市です。シュコダ・オート基金、シュコダ・オート、PPG、そしてフェスティバル主催者との協力のもと、ABBのロボット IRB 5500が、一般から寄せられたアイデアをもとにAIがデザインした大規模な壁画を描きました。

ABBロボティクス オートモーティブビジネスラインのマネージングディレクターであるヨルグ・レジャーは、次のように述べています。「ロボット技術を工場の枠を超えて地域コミュニティへと広げることができ、大変嬉しく思います。私たちは、精密なエンジニアリング技術を披露するだけでなく、テクノロジーが人々の創造的なアイデアに応え、それをインタラクティブで刺激的な方法で具体化する可能性を示しています」

オンライン投票を通じて、一般の方々が壁画のスタイル、雰囲気、テーマの決定に参加しました。これらのアイデアをシュコダ・デザインがAIツールへの入力情報として反映し、最終的なアート作品を生成しました。ABBのロボットは、1000本の独立制御ノズルを備えたPixelPaint技術を使用し、壁画のデザインをPastelka Art Schoolの壁面に完璧な精度で再現しました。

シュコダ・オート基金ディレクター、ラディスラフ・クチェラ氏は次のように述べています。「国際的企業としてシュコダ・オートは、イノベーションとサステナビリティが、強固な地域基盤があって初めて実現可能であることを理解しています。シュコダ・オート基金を通じて、当社は長年、ムラダー・ボレスラフ地域の公共空間、教育、イノベーションを支援してきました。ロボットアーティストプロジェクトは、まさにこの好例です。この取り組みは、芸術と最新技術、そして地域社会の参加を結びつけ、それらの価値を街の壁面に可視化するものです。地域コミュニティの力を高めることは、企業の成長にもつながります。だからこそ私たちは国際的な競争力を保つために、地域に根ざした活動を行っています。今回で4回目となるCity=Gallery フェスティバルを共催できることを、心から誇りに思います」

PixelPaintはもともと自動車業界向けに開発された技術であり、マスキングなしで複雑なパターンを一度の工程で描けるという特長を持っています。これはAIが生成したイメージを、大規模な壁画へ変換するのに最適な技術です。

PPGは、ABBのPixelPaint技術に最適化された先進的な水性ベースコートを提供し、信頼性の高い性能と精度を実現しました。PPGのコーティングシステムはストリートアート特有のニーズに対応するよう調整され、速乾性のプライマーと、紫外線保護および耐候性を備えたトップコートを採用しています。

9月4日と5日に開催されたロボットによるライブペインティングは、フェスティバルの主要展示の1つでした。ABB、シュコダ・オート基金、シュコダ・オート、City=Galleryフェスティバル、PPGによる革新的なコラボレーションは、イベント史上初めてのロボットアーティストを紹介する試みとなりました。

City=Galleryフェスティバルは、公共空間を屋外アートギャラリーへ変えるという長い伝統を受け継いでおり、この取り組みは世界中の都市で共鳴を呼んでいます。今年のムラダー・ボレスラフでの開催では新たな一面が加わり、アート、テクノロジー、コミュニティが一体となったライブコラボレーションを通じて、人と機械が共に創造する可能性を示しつつ、地域の声をより広範な文化的ムーブメントへ結びつけることに成功しました。

