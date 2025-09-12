【初開催！信州塩尻ワインフェア】名古屋市で塩尻ワインが味わえます！





＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞

塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2025年5月現在）の地方都市です。

日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2024年4月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。

塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。

また2016年には一般社団法人化を行いました。