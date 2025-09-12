－言語指示をAIが最適化し正常画像と組み合わせることで、過検知を従来比 約半分に抑制－

２０２５－９－１２

株式会社 東芝



曖昧な言語指示でも検知条件を指定可能な、インフラ・プラント設備の点検向け画像異常検知AIを開発

－言語指示をAIが最適化し正常画像と組み合わせることで、過検知を従来比 約半分に抑制－



概要