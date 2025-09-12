久留米工業大学が令和７年度「地域課題解決型AI教育プログラム（PBL）」成果発表会を開催しました





久留米工業大学（福岡県久留米市）では、地元産業界や自治体等と連携し、学生がAIを活用して地域課題の解決に挑戦する教育プログラム「地域課題解決型AI教育（通称PBL）」に取り組んでいます。





この度、８月８日（金）に成果発表会を開催し、WEB視聴者を含む総勢170名にご参加いただき、盛大な会となりました。





当日は、教育×AI、医療×AI、農業×AI、DX×AI、行政×AIといった様々な分野の16課題について、学生たちがプレゼンしました。

PBLでは、本学のAI応用研究所に寄せられた様々な技術相談の中からテーマを選び、テーマごとにチームを編成して研究を進めていきます。各グループは、学科混成の選抜学生（学部２～３年生）が中心となり、そこにファシリテーターとして協力企業などの社会人の方や、大学院生、指導教員が入ります。





PBLは令和２年度に６テーマからスタートし、年々その質と量を改善・向上させてきました。





このPBLを含む本学のAI教育プログラムが全国レベルの賞を多数受賞するなど、全国的にも高い評価を獲得しています。

また、PBL初年度から企業と取り組んできたテーマである「自動収穫ロボットの開発プロジェクト」が、令和７年度に農林水産省の「スマート農業技術の開発・供給」事業に採択されるなど、教育プログラムの成果もあがっています。







































【久留米工業大学について 公式サイト】

久留米工業大学（1976年設立）は、福岡県久留米市にキャンパスを構える工学系単科大学。小規模ながら大学単位で全学生にAI教育を必修とし、また、AI活用PBLや教員養成を含む多彩な工学教育に定評があります。