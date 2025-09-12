JＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

９月１１日（金）１８時から、秋元真夏さんがじゃがいもの新品種「ゆめいころ」の収穫を体験する動画を公開します。

今回は、秋元真夏さんが北海道訓子府町で、じゃがいもの新品種「ゆめいころ」の収穫を体験しました。「ゆめいころ」は男爵薯の後継品種で、ジャガイモシストセンチュウなどの病害虫に強い抵抗性を持つ品種です。鍬や手掘りでの収穫に加え、国産としては最大級のポテトハーベストでの収穫も体験し、じゃがいも料理を実食しました。生産者の方からは、「ゆめいころ」を育てる上での大変さややりがいなどを伺うなど、「ゆめいころ」の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：男爵薯がなくなる！？秋元真夏がじゃがいもの新品種「ゆめいころ」を収穫！！

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://youtu.be/5awHh-mF7sE

■番組で紹介した商品はこちら！

ＪＡきたみらい ゆめいころ約１０ｋｇ《９月下旬～発送開始》

ＵＲＬ： http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-1560004/

ＪＡタウン「ホクレン」；https://www.ja-town.com/shop/c/c1001

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown