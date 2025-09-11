TeraWatt Technology株式会社

TeraWatt Technology Inc.(本社：米国カリフォルニア州)は、当社の技術フェローとして、電気自動車「日産リーフ」用バッテリー開発の第一人者である新田芳明氏が就任したことをお知らせいたします。

新田氏は、日産自動車、松下電器産業（現パナソニック）、LG Japan Labなどで電池技術・EV開発の最前線で活躍してきたエキスパートです。日産リーフの開発においては、電池の課題解決に向けて技術的ブレイクスルーを導き出し、量産化に大きく貢献しました。

TeraWatt Technologyは、新田氏の豊富な技術経験と戦略的視点を活かし、次世代電池のリーディング・カンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

【新田 芳明氏からのコメント】

この度、TeraWatt Technologyの技術フェローとして参画できることを大変光栄に存じます。

これまで私は、電気自動車「日産リーフ」のバッテリー開発をはじめ、電池分野における技術革新と製品化に長年携わってまいりました。TeraWattが目指す次世代リチウムイオン電池の開発・製造への挑戦は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であり、私自身の知見と経験を活かしながら、技術面・戦略面からその成長を支えていけることを楽しみにしております。

【共同創業者兼CEO 緒方 健からのコメント】

このたび、新田芳明氏をTeraWatt Technologyの技術フェローとして迎えることができ、心よりうれしく思います。新田氏は、日産リーフのバッテリー開発において様々な課題を克服し、量産化を実現した立役者であり、車載用電池技術の世界的第一人者です。

その豊富な技術知見と戦略的視点は、当社の次世代リチウムイオン電池の開発・製造を加速させ、製品の信頼性と性能向上、さらには車体メーカーとの共同開発の強化に大きく寄与すると確信しています。新田氏とともに、持続可能な社会の実現に向けて、当社の取り組みをさらに加速させてゆきます。

【TeraWatt Technologyについて】

米国カリフォルニア州に本社を置き、子会社である日本法人において、電気自動車、2輪電気自動車、パワーツール、ドローン、その他陸海空モビリティ等の電動化製品に対応する次世代リチウムイオン電池を開発・製造しています。

会社概要

本社社名：TeraWatt Technology Inc.

代表者：共同創業者兼CEO 緒方健

本社所在地：28 Geary St, Suite 650, San Francisco, CA 94108, United States

創業：2020年1月

日本法人社名：TeraWatt Technology株式会社

代表者：代表取締役 緒方健

所在地：神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地3

設立：2019年12月

URL：https://www.terawatt-technology.com/ja/home