株式会社アローリンク、新たにミッション・ビジョン・バリューを策定

株式会社アローリンク

採用支援、自治体DX支援、LINEマーケティングを主軸に事業を展開する株式会社アローリンク（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：蓬莱 和真）は、この度、新たにミッション・ビジョン・バリュー（MVV）を策定したことをお知らせします。これに伴い、コーポレートサイトのトップページメッセージを刷新し、MVVに込めた想いを解説する特設ページを公開しました。

2014年の創業以来、当社は1,000社を超える企業様の採用支援をはじめ、多岐にわたる事業を通じて、お客様の成長に貢献してまいりました。

創業10周年という節目を迎え、変化の激しい時代の中でお客様や社会に対して提供すべき本質的な価値を改めて見つめ直し、全従業員の共通の指針となるMVVを策定いたしました。

今後はこのMVVを判断の拠り所とし、全社一丸となって事業の成長を加速させてまいります。

【ミッション・ビジョン・バリュー策定の背景】

昨今のビジネス環境は、市場の不確実性が高まり、企業や働く個人の価値観も多様化しています。

このような時代において、お客様の事業成長、そして求職者のキャリア形成に真に貢献するためには、私たち自身が何のために存在し、どこへ向かうのかという「企業の羅針盤」をより明確にする必要があると考えました。

これまで感覚的に大切にしてきた価値観や、お客様へ提供してきたことの本質を全従業員で共有できる言葉として定義することで、これまで以上に一貫性のある、質の高いサービスを提供できると確信しています。

このMVVは、私たちの社会に対する約束であり、未来へ向けた挑戦の宣言です。

【ミッション・ビジョン・バリューについて】

本日より、私たちアローリンクは以下のミッション・ビジョン・バリューを掲げ、事業活動を行ってまいります。

Mission - 私たちの存在意義

ー出会ったすべての人に、最高の選択と未来を。

Vision - 私たちが目指す姿

ー声にならない声を聞き、期待を超え続ける。

Value - 私たちが約束する5つの行動

- どこまでも誠実に- 真のパートナーであれ- 半歩先を読む- オーナーシップを持つ- まず動く、速く学ぶ

【ミッション・ビジョン・バリューに込めた想い】

この度の新たなMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）策定の背景や、そこに込められた想いについて、代表取締役副社長 安東 由歩に話を聞きました。

――まず、新たなMVVを策定するに至ったきっかけと背景を教えてください。

元々グループとして「未来のあたりまえを世界に」というスローガンがあり、それに特段の違和感があったわけではありませんでした。

しかし、それも策定から7～8年が経ち、事業の展開が多角的に広がる中で、よりリアルに顧客課題を想像し、事業価値を提供できるようになってきました。

そこで改めて「自分たちの現在地」に立ち返り、日々の業務に寄り添ったMVVを策定すべきだと考えたのがきっかけです。

――新しいMVVには、どのような想いが込められているのでしょうか。

意外に思われるかもしれませんが、「新しい想いを込めた」というよりは、「すでにもっていた想いを形にした」という感覚に近いですね。

策定にあたり、何か新しいものを取り繕うのではなく、私たちがこれまで事業を通じて培ってきた価値観や、大切にしてきた姿勢が自然と「言語化された」のが今回のMVVです。

――最後に、社員や読者の皆様に向けた今後の展望とメッセージをお願いします。

このMVVには、私たちが会社として大切にしていることのすべてが詰まっていると言えます。

これからご一緒させていただく企業様や学生の皆様とも、この価値観を共有し、皆様の成果や未来を共に創造していけるような関係を築いていきたいと考えています。

▶︎株式会社アローリンク コーポレートサイト

https://www.arrowlink.co.jp/(https://www.arrowlink.co.jp/)

▶︎ミッション・ビジョン・バリュー 特設ページ

https://www.arrowlink.co.jp/mission-vision-value(https://www.arrowlink.co.jp/mission-vision-value)

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業／採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営／LINE API 企画・構築・運用サポート／LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート／RPA運用コンサルティング／AIシステム運用コンサルティング／職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

■提供サービス

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・業務自動化サービス「派遣ロボ」 https://hakenrobo.jp/(https://line-next.com/)

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/(https://ai-sapota.jp/)