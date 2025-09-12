Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、iPhone17が当たる無料ガチャキャンペーンを開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は、2025年9月12日（金）から2025年9月28日（日）までの期間限定で、iPhone17（256GB）をはじめ、きせかえ・きせかえパーツ・壁紙などが無料で当たるスペシャルキャンペーン「Simejiドリームガチャ」を実施いたします。

■キャンペーン概要

「Simejiドリームガチャ」は、毎日無料で参加できるアプリ内ガチャ企画です。

きせかえや自作パーツ、壁紙などが必ず当たる“ハズレなし”の仕様で、さらに3日ごとにiPhone17（256GB）を1台ずつ放出。期間中合計5台が当たるドリームチャンスも用意された豪華キャンペーンです。

＜実施期間＞

2025年9月12日（金）17:00～2025年9月28日（日）23:59

※ガチャ参加・友達招待・きせかえダウンロードすべて上記期間内で有効です。

＜2つのガチャモード＞

◆ ノーマルモード（全ユーザー対象）

- 毎日1回無料でプレイ可能- X（旧Twitter）でシェアすると＋3回分追加（最大1日4回）

◆ ドリームモード（友達招待でポイント獲得）

友達を招待してポイントを貯めることで、iPhoneの当選確率が10倍、かつ必ずSSR以上が当たる「ドリームモード」に参加可能です。

- 新規ユーザー（「Simeji」を初めてダウンロードした方）の招待：2ポイント- 既存ユーザー（すでに「Simeji」を利用中の方）の招待：0.5ポイント- 2ポイントごとに1回抽選可能（回数制限なし）

※ポイントが貯まった状態で「ドリームモードで引く」ボタンをタップすると、即時抽選が開始されます。

※招待リンクはLINEまたはURLコピーで送信可能です。

＜景品ラインナップ（全57種）＞

特別賞（1種）： iPhone17（256GB）〈抽選で5名様〉

SSR（13種）：きせかえ

SR（20種）：自作きせかえパーツ（タップ効果13種、フリック7種）

R（23種）：壁紙（iOS26の方は3D壁紙として使用可能）

※SSR・SR・Rは各アイテムのレア度を示しています。

※iPhoneのカラーは選べません。

＜ドリームモード参加方法（友達招待の流れ）＞

1）スマートフォンに「Simeji」アプリをダウンロード。（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）

2）Simeji公式Xアカウントから発信するキャンペーンに関する投稿に記載されているURL、もしくはSimejiアプリの「Simejiドリームガチャ」バナーをタップ。

3）ガチャページにて、

・「ノーマルモードで引く」ボタンをタップして参加

・ポイントが貯まっていれば「ドリームモードで引く」ボタンから抽選参加

※2ポイントごとに、ドリームモードで1回抽選が可能です。（回数上限なし）

※特典はアプリ内で自動的に反映されます。

＜当選連絡および景品発送について＞

iPhone当選者には、当選と同時に受け取り情報入力フォームをアプリ内でご案内します。

フォームは「バッグ」内からいつでもアクセス可能です。

※キャンペーン終了後は無効となりますのでご注意ください。

※景品は当選者へ順次発送いたします。

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

【注意事項】- 本キャンペーンはApple Inc.の提供・協賛によるものではありません。- 「iPhone」はApple Inc.の商標です。- iPhoneの発送は日本国内限定となります／カラーの選択はできません。- ドリームモード抽選に回数制限はありませんが、ポイント使用後のキャンセルはできません。

Z世代に大人気！7,000万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年4月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji