バイオポリマー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月11に「バイオポリマー市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオポリマーに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオポリマー市場の概要
バイオポリマー市場に関する当社の調査レポートによると、バイオポリマー 市場規模は 2035 年に約 594億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の バイオポリマー 市場規模は約 171億米ドルとなっています。バイオポリマーに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 13.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオポリマー市場シェアの拡大は、化石燃料由来のポリマーを繰り返し使用すると分解されず、毒性があり環境に有害な影響を与えるため、持続可能なバイオベースポリマーの使用を求める厳しい環境規制の結果であると考えられます。米国環境保護庁（EPA）や欧州化学物質庁（ECHA）などの機関は、このようなポリマーの使用を制限し、バイオポリマーなどのより優れた代替品の採用を求めており、市場の成長をさらに促進しています。例えば、日本はプラスチック資源循環法に基づき、包装用途における石油由来プラスチックをバイオプラスチックに置き換えることを主要目標としています。
バイオポリマーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biopolymers-market/103999
バイオポリマーに関する市場調査では、世界的なプラスチック廃棄物危機と堆肥化可能な包装材への需要の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも示されています。世界中の消費者や行政機関はプラスチック廃棄物の問題を認識しており、海洋や埋立地におけるプラスチック汚染の問題に対処するため、生分解性の代替品を積極的に模索しています。このため、バイオポリマーは適切な代替品として位置付けられています。リサイクル政策が義務付けられているだけでなく、PLA、PHA、デンプンブレンドなどのバイオポリマーは、包装分野における使用済み製品の代替として設計されており、需要が高まっています。
しかし、バイオポリマー廃棄物管理のためのインフラが限られているため、今後数年間の市場成長は制限されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329566&id=bodyimage1】
バイオポリマー市場セグメンテーションの傾向分析
バイオポリマー 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バイオポリマーの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
バイオポリマー市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-103999
製品タイプ別に基づいて、バイオポリマー市場は、生分解性ポリエステル、バイオPET、バイオPE、PHAに分割されています。これらのうち、生分解性ポリエステルの子セグメントは、トウモロコシ澱粉やサトウキビなどの再生可能資源から得られる汎用性と環境に優しい特性により、市場シェアの43.2%を占めると予測されています。市場は、主に包装材や消費財業界で使用されているポリ乳酸やポリヒドロキシアルカノエートなどの生分解性ポリエステルの生産需要の高まりによって牽引されています。さらに、バイオベースの研究開発への投資増加と使い捨てプラスチック指令により、バイオポリマーの開発と生産が促進され、市場の需要が高まっています。
