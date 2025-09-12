¥Ù¥Ä¥³¥ßÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°Å¸¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE ¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¾ÜºÙÈ¯É½¡ª¡¡¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â²ò¶Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß¡×¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE ¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î3Æü(¶â) ～13Æü(·î¡¦½Ë) ¤ËLUMINE 0 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ýー¤Î°ìÂ²¡×¡ÖBASARA¡×¡ÖBANANA FISH¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö±ÇÁü¡¢¾åµºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤ë¸·ÁªºîÉÊ¤Î¸¶²èÅ¸¼¨¤ª¤è¤ÓÊ£À½¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À©ºî²áÄø¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß10·î¹æ¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£55Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î "¹¥¤" ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥Ä¥³¥ßÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°Å¸¡Ö¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://betsucomi-55th.flowercomics.jp/event
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È
https://eplus.jp/betsucomi-55th/
¢£¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«¡ª¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð
ËÜÅ¸¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¹â¤µ4¥áー¥È¥ë¡¢Éý20¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥¢¥¿ー¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö±ÇÁü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿16ºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÁÉ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤Î´üÂÔ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tmjQYD2Oobw ]
¥¤¥Þー¥·¥Ö±ÇÁü¤Ø¤ÎÅÐ¾ìºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê·ÇºÜÇ¯Âå½ç¡Ë
¥Ýー¤Î°ìÂ²¡¿ÇëÈøË¾ÅÔ
BANANA FISH¡¿µÈÅÄ½©À¸
BASARA¡¿ÅÄÂ¼Í³Èþ
É÷¸÷¤ë¡¿ÅÏÊÕÂ¿·Ã»Ò
ËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡¿¾®ÈªÍ§µª
º½»þ·×¡¿°²¸¶ÈÞÌ¾»Ò
BLACK BIRD¡¿ºù¾®Ï©¤«¤Î¤³
ÅÅ·â¥Ç¥¤¥¸ー¡¿ºÇÉÙ¥¥ç¥¦¥¹¥±
½÷²¦¤Î²Ö¡¿ÏÂÀô¤«¤Í¤è¤·
¥³¥³¥í¡¦¥Ü¥¿¥ó¡¿±§º´Èþ¿¿µª
¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡¿º°Ìî¤ê¤µ
ÀÄÏ°¥ª¥Ú¥é¡¿ºù¾®Ï©¤«¤Î¤³
Æ£¸¶¤¯¤ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Àµ¤·¤¤¡¿¥Ò¥Ê¥Á¤Ê¤ª
1/3 ¤µ¤ó¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á¡¿ÀéÍÕ¥³¥º¥¨
Í®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡¿Æ£Âô»Ö·î
¼ç¿ÍÎøÆüµ¡¿µÈ±Ê¤æ¤¦
¢£´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡ªÅ¸¼¨²ñ¤òµÇ°¤·¤¿¸ø¼°¿ÞÏ¿¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
µÇ°Å¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìºý¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¸ø¼°¿ÞÏ¿¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¸¶²èÅ¸¼¨¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä²ñ¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¥«¥Ðー¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ä¥³¥ß55¼þÇ¯ ¸ø¼°¿ÞÏ¿
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§3,520±ß
¡Êº¸¡Ë¥Ù¥Ä¥³¥ß55¼þÇ¯ ¸ø¼°¿ÞÏ¿¡¡¡Ê±¦¡Ë²ñ¾ì¸ÂÄê¥«¥Ðー
²ñ¾ì¸ÂÄê¥«¥Ðー
¢£¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÈ¯É½
ËÜÅ¸¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ²Û»Ò¤ÎÌ¾Å¹DALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ë¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤«¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥é¥ó¥À¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Á´£¶¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥ªー¥í¥é¥Õ¥£¥ë¥àºÎÍÑ¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§990±ß
³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥ªー¥í¥é¥Õ¥£¥ë¥à¤òÎ¾ÌÌ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿A4¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢55¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£
2. ¥é¥ó¥À¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊA¡¦B³ÆÁ´13¼ï¡Ë
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ770±ß
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥í¥´¤òÂæºÂ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢Ìó4～6¡ß6～7cm¤Î¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£ºîÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ëA¤ÈB¤Î2¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×A¡§
¡Øº½»þ·×¡Ù¡Ø¡ßー¥Ú¥±ー¡Ù¡Ø½÷²¦¤Î²Ö¡Ù¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¡Ø¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¡ØBLACK BIRD¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡ØÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¤È²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¡Ø¥¯¥¤ー¥ó¥º¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Ù¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¡Ø¸×²¦¤Î²Ö²Ç¤µ¤ó¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¡ØÉ÷¸÷¤ë¡Ù
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×B¡§
¡ØPiece¡Ù¡Ø¥³ー¥ë¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ø¥³¥³¥í¡¦¥Ü¥¿¥ó¡Ù¡ØÀÄÏ°¥ª¥Ú¥é¡Ù¡Ø7SEEDS¡Ù¡Ø11¿Í¤¤¤ë¡ª¡Ù¡Øº£Æü¤â²¦»Ò¤¬Âº¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù¡ØÅÅ·â¥Ç¥¤¥¸ー¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¡ØYASHA-Ìëºµ-¡Ù¡Ø¼ç¿ÍÎøÆüµ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¡ª¡Ù
3. DALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ë´ÌÆþ¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ1,500±ß
ÍÎ²Û»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡¦DALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡ËÀ½¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥æ¥Ë¥ô¥§ー¥ë¡×2Ëç¤ò¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ßºîÉÊ¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¥Á¥ç¥¦¥Ð¥ó´Ì¡ÊÌó10¡ß8¡ß2cm¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè¤ËÉº¤¦ÏÇÀ±¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿´Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ç¡¢¤È¤í～¤ê½À¤é¤«¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¡£´Ì¤ÏÌ¾»É¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¡ØÀÄÏ°¥ª¥Ú¥é¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù ¡Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê60Æü¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¦¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤Æ28¡î°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸¡Ë
4. DALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ë¥×¥ê¥ó¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ990±ß
DALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ë¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£1832Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢³°Â¦¤¬¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¹á¤êË¤«¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¡Ê¥ô¥¡¥Ëー¥æ¡ß2¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¢¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ê¥·¥È¥í¥ó¡ß2¸ÄÆþ¤ê¡Ë ¡Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê18Æü¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¦¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤Æ25¡î¤ÇÊÝÂ¸¡Ë
5. ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ550±ß
¥Ù¥Ä¥³¥ßºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡£È´¤Àþ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤êÅ½¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡Øº½»þ·×¡Ù¡Ø½÷²¦¤Î²Ö¡Ù&¡Ø¥á¥ó¥º¹»¡Ù&¡Ø¥³ー¥ë¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ø¥³¥³¥í¡¦¥Ü¥¿¥ó¡Ù¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¡Ø¶»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¡ØÀÄÏ°¥ª¥Ú¥é¡Ù&¡ØBLACK BIRD¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡Ø1/3 ¤µ¤ó¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á¡Ù&¡ØÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¤È²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¡ØÆ£¸¶¤¯¤ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Àµ¤·¤¤¡Ù&¡Øº£Æü¤â²¦»Ò¤¬Âº¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù¡ØÅÅ·â¥Ç¥¤¥¸ー¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¡ß2¼ï¡Ø¼ç¿ÍÎøÆüµ¡Ù¡ØÉ÷¸÷¤ë¡Ù
6. ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹É÷¥Ýー¥Á¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¡¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹É½»æ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó13.5¡ß19.5cm¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥ÁÃæÌÌ¤ÏÌ¾¥·ー¥ó¤Î¸«³«¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡ØBLACK BIRD¡Ù¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¡ØÅÅ·â¥Ç¥¤¥¸ー¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ø¼ç¿ÍÎøÆüµ¡Ù
¢£¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤â½¼¼Â
3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¥Ä¥³¥ß¤È¤Ï
¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß¡×10·î¹æÈ¯ÇäÃæ/²Á³Ê¡§640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¾®³Ø´Û
1970Ç¯ÁÏ´©¡£Ëè·î13ÆüÈ¯Çä¡£¾®³Ø´Û¡¦´©¡£¡Ø¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÁý´©¤È¤·¤Æ¡ØÊÌºý¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Î»ïÌ¾¤ÇÁÏ´©¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¡ØBetsucomi¡Ù¡¢2006Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤È¿¼¤¤Êª¸ìÀ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯É½¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE ¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11¡§00～20¡§30¡¿ÅÚÆü½Ë 11¡§00～20¡§00
¡Ê½éÆü¡§15:00～20:30¡¿ºÇ½ªÆü¡§11:00～15:00¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§LUMINE 0 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹ 5F
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ãÁ°Çä¤ê¡ä
¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥Èー¥È
(1)¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥Èー¥È¡×ÉÕ¤ 3,900±ß
(2)°ìÈÌ 2,900±ß
(3)³ØÀ¸ 2,000±ß
(4)¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸ 1,300±ß
¡ãÅöÆü·ô¡ä
(1)°ìÈÌ 3,200±ß (2)³ØÀ¸ 2,300±ß (3)¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸ 1,500±ß
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
