【期間限定キャンペーン開催】メキシコ金融事業者向け一般公開ファンドの累計出資金額が70億円を突破！メキシコファンドの魅力に迫る！

株式会社バンカーズ

貸付型クラウドファンディングプラットフォーム「Bankers（バンカーズ）」を運営する株式会社バンカーズ（本社：東京都中央区、代表取締役 廣津 朋憲、以下、バンカーズ）は、メキシコ合衆国（以下、メキシコ）に本社を置く金融事業者向け一般公開ファンドの累計出資金額が70億円を突破したことをお知らせします。

メキシコ キンタ アベニーダ通り

メキシコは、タコスやブリトーなどのグルメだけでなく、古代アステカ文明やマヤ文明の遺跡、エメラルドグリーンの砂浜など豊かな自然と文化に恵まれた魅力的な国です。

経済面では、人口ボーナス期の真っ只中にあり、特に2029年から2031年頃にピークを迎えると予測されています。原油、ガス、銀などの天然資源も豊富で、自動車産業に代表される製造業も盛んです。一方で、米国への貿易依存度が高いため、米国の関税政策の影響を受けやすいという側面もあります。

バンカーズでは、日本だけでなく海外を投資対象とするファンドを多数取り扱っております。中でもメキシコの成長ポテンシャルに着目しており、メキシコに本社を置く金融事業者向け一般公開ファンドの累計出資金額は70億円を突破しました。さらに、足元の2025年9月においても3ファンドの募集を開始しており、同国への取り組みは着実に拡大しています。

これらは、最終借手の金融事業を通して、メキシコの中小零細企業や個人事業主に金融アクセスを提供しており、また、メキシコの女性の経済的地位向上にも貢献するなど、非常に高い社会的意義を持つ取り組みであると考えております。

このたび、これまでの豊富なファンド募集経験を活かし、「メキシコファンド徹底解説」と題したレポートを公開するとともに、期間限定のキャンペーンを開催します。

※バンカーズが取り扱うファンドは元本の償還および利益の分配が保証されるものではありません。

※メキシコペソ建てファンドには、為替リスクがあります。

レポート公開

投資家の皆様に、バンカーズが提供するメキシコファンド（メキシコに本社を置き、メキシコ国内を主な事業エリアとする金融事業者に対しメキシコペソ建てで貸し付けるファンド）の特徴やリスク、長期分散投資の有効性について理解を深めていただき、今後の資産形成の一助としていただくことを目的に、解説レポートを公開しました。ぜひご覧ください。

「メキシコファンド徹底解説【前編】特徴とリスク」

- メキシコファンドの特徴 （高利回り、為替リスク）- メキシコの経済環境- メキシコファンドの運用実績

レポート前編はこちら(https://www.bankers.co.jp/news/detail.html?page=mexico_fund&utm_source=prtimes&utm_medium=report&utm_campaign=prtimes-report-mexico01-2509)

「メキシコファンド徹底解説【後編】長期分散投資の有効性」

- 分散投資の有効性（為替リスクの分散効果、バックテスト）- 長期の資産形成を考える- バンカーズが取り扱うメキシコファンドについて

レポート後編はこちら(https://www.bankers.co.jp/news/detail.html?page=mexico_fund2&utm_source=prtimes&utm_medium=report&utm_campaign=prtimes-report-mexico02-2509)

期間限定キャンペーン

メキシコ金融事業者向けファンドの累計出資金額70億円突破を記念しまして、「今メキシコが熱い！予定利回りアップキャンペーン」を開催します。

キャンペーン名

今メキシコが熱い！予定利回りアップキャンペーン

キャンペーン内容

対象ファンドの予定利回りが前号より0.5%以上アップ

対象ファンド

2025年9月11日（木）募集開始予定のメキシコファンド3本

- 【メキシコペソ建て】メキシコ金融事業者バスケットファンド10号- 【定期元本償還】【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド3_5号- 【定期元本償還】【メキシコペソ建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド2_2号

キャンペーンについてはレポート(https://www.bankers.co.jp/news/detail.html?page=mexico_fund&utm_source=prtimes&utm_medium=report&utm_campaign=prtimes-report-mexico01-2509)、ファンド募集画面をご確認ください

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止される場合があります。

■ バンカーズついて

2020年12月にサービスを開始した「Bankers（バンカーズ）」は、累計募集額1,200億円超（2025年6月末時点）を誇る貸付型クラウドファンディングプラットフォームです。

金融機関出身者で構成された専門性の高いチームが、投資家のみなさまを第一に考え、厳選したファンドラインナップを取り揃えています。2024年以降、新NISAが導入され投資への関心が高まる中、バンカーズは、定期預金や国債に代わる「手堅く増やせる利回り投資」*商品の一つとして、投資家と借り手企業を繋ぐ役割を担っています。未来を切り拓く可能性への投資を通じて、資産運用をより身近なものとし、個人の豊かさと社会の持続的発展の両立を目指します。

今後も投資の力で未来に貢献するプラットフォームとして、よりユニークで魅力的な投資機会を提供し、みなさまの将来の資産形成の一助となるべく、進化と挑戦を続けてまいります。

* 当社は運用開始時に予定利回りが定められる「固定利回り」を採用していますが、元本の償還や利回りの分配を保証するものではありません。

■ バンカーズの概要

(1) 名称：株式会社バンカーズ

(2) 設立：1974年8月

(3) 本店所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番１号

(4) 代表者：代表取締役 廣津 朋憲

(5) 資本金：1億円

(6) 株主：株式会社バンカーズ・ホールディング

(7) 事業内容：貸付型クラウドファンディングプラットフォーム『Bankers(バンカーズ)』の運営

(8) 登録・加入協会 ：

第二種金融商品取引業 関東財務局(金商)第3216号

貸金業 東京都知事(1)第32023号

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

日本貸金業協会(協会員番号 002411号)

(9) URL：https://www.bankers.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バンカーズ プレスリリース担当 富田（とみた）

電話番号 ： 03-6272-9047（受付時間：年末年始・土日祝日を除く 平日13:00～16:00）

E-mail ： mktg@bankers.co.jp

※本資料は報道機関への情報提供を目的としており、金融商品に係る投資勧誘を目的としたものではありません。一部に主観および意見が含まれている場合があります。