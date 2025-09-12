「CREATORS EDGE 2025（クリエイターズ エッジ）」セミナー登壇者・出展企業ラインナップが決定。話題の新製品 ニコン ZR、キヤノンEOS C50を展示！タッチ&トライも！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、映像と写真クリエイターのための展示会＆セミナー「CREATORS EDGE 2025（クリエイターズ エッジ）」を、2025年10月9日（木）に開催します。

CREATORS EDGEは、映像クリエイター向けの専門誌VIDEO SALONと、広告を中心としたプロフォトグラファー向けの専門誌コマーシャル・フォトの共同イベントで、エディトリアル、WEB（YouTubeやSNS）、音楽、ファッション、映画など様々な領域で活動する映像・写真クリエイターのための、「仕事で役立つノウハウ」を学べる展示会＆カンファレンスイベントです。

参加はリアル・オンラインともに事前登録制。現在、Peatix（https://creators-edge2025.peatix.com/）にて事前申込を受付中です。

【みどころ１】全12本の写真＆映像クリエイター向けセミナーがリアルもオンラインも見放題！

●編集部プロデュースセミナーは7セッションを用意

VIDEO SALONプロデュースのセミナーは3本を実施予定。1本は先日発表のあったPremiere Proの最新アップデート情報について。編集・再生が大幅高速化したほか、Film Impactライブラリの統合による90種類以上のエフェクトやトランジション、アニメーションの追加を発表！アドビのマーケティングマネージャー・田中玲子さん、映像クリエイターの市井義彦さん、ビデオエディター／カラリストの佐川正弘さんにパワーアップしたPremiere Proの魅力や使いこなしについて解説していただきます。もう1本は、ビジネス動画メディア「ReHacQ」の創設者である高橋弘樹さんをお迎えして、映像メディアとしての番組制作の極意について語るセミナー。もう1本は写真と映像両方を手掛けるクリエイターのセミナーを準備中です。

COMMERCIAL PHOTOプロデュースセミナーは、フォトグラファーのクロカワリュートさんがニコン Z8のファームウェアVer3.00で実現したピクセルシフト×フォーカスシフトの新たな可能性を撮り下ろしの実例とともに語るセミナー、須田卓馬さんが、ステージという限定的な環境でライブシューティングを行い実践的なポートレイトの撮影設計を解説するセミナーなど全3本をご用意。

さらに同ステージでは、書籍『ライカで紡ぐ十七の物語』を10月16日に発売するフォトグラファーの南雲暁彦さんによる出版記念トークショーも開催。トークショーの来場者にはPeak Designの新作カメラバッグなどを抽選でプレゼントします。また、会場では当書籍の先行販売も行い、購入者には特典として南雲暁彦さんのオリジナルプリントをプレゼントします。（数量限定・売り切れ次第終了）。

●協賛企業によるセミナーは5セッションを用意

ニコンイメージングジャパン、ティアック、ブラックマジックデザイン、キヤノンマーケティングジャパン（EOS C50）、ソニーマーケティングの5社が映像・写真クリエイターの仕事に役立つ実践的なセミナーを実施します

【みどころ2】出展企業による最新映像写真・機材の展示

CREATORS EDGE協賛企業各社の展示ブース。写真・映像関連の撮影や編集などで役立つ最新の機材が一挙集結！

【みどころ3】製品を実際に手に取って試せる！ クリエイターがレクチャーするワークショップ&特別セミナーが開催！

無料アプリで現場を効率化！

すぐに使える！ 実践的なノウハウを解説映像制作の現場を効率化！-無料アプリ「LUMIX Flow」- (パナソニックpresents）

講師：ギュイーントクガワ

事前登録制・無料・定員20名

▶参加申込はPeatixで(https://ce2025panasonic.peatix.com/)

限られたスタッフでも映像の品質を高めるノウハウが満載！

小人数でハイクォリティなノンフィクションを制作するためのライティング＆撮影講座 (Blackmagicdesign特別セミナー）

講師：伊納達也

事前登録制・無料・定員24名

▶参加申込はPeatixで(https://ce2025bmdws.peatix.com/)

ニコン初のシネマカメラ・ニコンZRを発売前に触れる！

発売前のニコンZRをタッチ&トライ！ワンオペでもシネマクオリティーを実現するためのノウハウ(ニコンイメージングジャパンpresents）

講師：上田晃司

事前登録制・無料・定員24名（このワークショップは抽選制になります）

▶参加申込はPeatixで(https://ce2025nikonws.peatix.com/)

ほかにも今年は、全セミナー終了後に、出展・協賛企業提供の豪華製品が当たる抽選会を実施！ さらに、イベント当日、アンケートに参加いただいた方には、会場限定のプレゼント（500名様限定）も用意しています。

イベント概要

イベント名：CREATORS EDGE 2025

開催日：2025年10月9日（木）11:00～18:00（予定）

公式サイト：https://www.creators-edge.com/

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館

展示会場：2階展示室

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

TEL：03-3434-4242

対象：

プロのフォトグラファー、アートディレクター、クリエイティブ・ディレクター、ビデオグラファー、映像ディレクター、プロデューサー、アニメーター、3DCGアーティスト、写真・映像業界で働くプロ、およびプロの仕事に関心のある人

セミナー：

コマーシャルフォトセミナー（3セッション）、ビデオサロンセミナー（3セッション）、特別セミナー（1セッション）、出展社セミナー（5セッション）を予定。

ワークショップ：

3セッションを予定。実際に製品を手にとりながら、クリエイターが使いこなしのテクニックをレクチャー。

主催：

VIDEO SALON(https://videosalon.jp/)

COMMERCIAL PHOTO(https://shuffle.genkosha.com/)

【会社概要】

商号 ： 株式会社玄光社

所在地 ： 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 ： 1931年

事業内容 ： 出版

URL ： https://www.genkosha.co.jp/