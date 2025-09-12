「ぼのぼのマーケット in イオンモール太田」（群馬）10/3(金)～10/14(火)開催決定！！
エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。
イオンモール太田(群馬県)にて「ぼのぼのマーケット」の開催が決定しました！2025年10月3日（金）～10月14日（火）までの期間限定開催となります。
様々なぼのぼのグッズを販売する他、先行販売の新商品も！
また、原作者・いがらしみきお先生のサインが入った絵本『ボクたちの森のこと』を数量限定で販売決定！お見逃しなく！
購入特典として、税込1,500円以上お買い上げのお客さまに「オリジナルショッパー（全1種）」、税込3,000円以上お買い上げのお客さまには「オリジナルステッカー（全1種）」をプレゼント！
10月13日(月・祝)には、ぼのぼのくんもお店に遊びに来ますよ！どうぞお楽しみに！
【商品トピックス】
原作者・いがらしみきお先生のサイン入り！
ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』を数量限定で販売決定！
ぜひゲットしてくださいね！
【 購入特典 】
１. 商品を税込1,500円以上お買い上げのお客さまに
「オリジナルショッパー(全1種)」を1点プレゼント！
２.商品を税込3,000円以上お買い上げのお客さまに
「オリジナルステッカー(全1種)」をプレゼント！
※数量限定のため無くなり次第終了となります。
※お1人さま1点限りとさせていただきます。
※デザインはイメージです。
※レシート合算でのお渡しはいたしかねます。
【ぼのぼのくんグリーティングイベント】
ぼのぼのくんがイオンモール太田に遊びにやってくる！一緒に写真を撮ろう！
日時：2025年10月13日(月・祝)
１.11:00～、２.13:00～、３.14:30～、４.16:00～
場所：イオンモール太田 2階専門店街 ヴィレッジヴァンガード前
定員：各回先着25組
参加方法：当日(10/13)、グッズを1点以上お買い上げのお客さまに整理券をお渡しいたします。
ご希望の方は、お会計の際にレジ係員にお伝えください。
※整理券は10時より配布いたします。
※11時の回から配布し、なくなり次第13時、14時30分、16時の回を配布いたします。
※整理券は1グループ(組)で1枚お渡しいたします。
※1グループ(組)につき端末は1台のみ、写真は2枚までとさせていただきます。
※整理券の番号順にご案内させていただきます。
※各回10分前になりましたら、ヴィレッジヴァンガード前にお越しください。
※カメラなどの撮影機器はお客さまでご用意ください。
※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。
【フォトスポット】
ぼのぼのたちと一緒に写真を撮ろう！
ぼのぼのになり切れちゃうアイテムと、ぼのぼのと一緒に写真が撮れるフォトスポットをご用意しています。ぼのぼのと森の仲間たちがお出迎えいたします！
ご来店の記念にぜひお楽しみください。
※カメラなどの撮影機器はお客さまでご用意ください。
※混雑時は、お待ちいただく場合がございます。
※展示デザインはイメージです。
※予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
◆ ぼのぼのマーケットin イオンモール太田 ◆
期間：2025年10月3日（金）～10月14日（火）
時間：10:00～20:00（最終日は19:00まで）
場所：イオンモール太田
2階専門店街 ヴィレッジヴァンガード前
〒373-0808 群馬県太田市石原町81
-ぼのぼの-
1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。
テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。
へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい
キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。
◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第35巻 販売中 / 第36巻10月3日(金)発売予定
●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中
「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻
「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中 (いずれも 竹書房 刊)
ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中
■放送情報
毎週土曜日 5:22～ フジテレビ
アニマックス 放送中
■配信情報
毎週土曜日放送後より 最新話を追加
FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/
制作 フジテレビ・エイケン
ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/
ぼのぼの公式X(旧Twitter) https://x.com/BONOBONO_nokoto
ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/
ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/
ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/
YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel
DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/
エイケンHP https://eiken-anime.jp/
YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime
