静岡新聞社・静岡放送とテレビ静岡、「1.5℃の約束」共同キャンペーンを実施

株式会社静岡新聞社

静岡新聞社・静岡放送は、今年もテレビ静岡とともに、2025年9月20日(土)から28日(日)までの間、国連と「SDGメディア・コンパクト」加盟メディアが取り組む「1.5℃の約束-いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」の共同キャンペーン『静岡からミライへ「1.5℃の約束」』を実施します。

【キャンペーン概要】

実施期間: 2025年9月20日(土)～9月28日(日)

共通キャッチコピー: 『静岡からミライへ「1.5℃の約束」』

参加アナウンサー・気象予報士:

静岡新聞SBS：滝澤悠希アナウンサー／久留嶋怜気象予報士

テレビ静岡：北村花絵アナウンサー／小塚恵理子気象予報士

両社は、SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）達成のための取り組みを推進するため、国連が世界の報道機関に対し協力を呼びかける「SDGメディア・コンパクト」に加盟しています。今年も猛暑、大雨被害などの異常気象が多くみられ、地球温暖化は待ったなしの状態です。このキャンペーンは昨年に続き2年目で、局の垣根を越えて温暖化防止策を広く訴えていきます。

共同キャンペーンでは、共通キャッチフレーズを使用した動画の放送や、両局のアナウンサー・気象予報士がお互いの番組・媒体に出演するなど、2局が手を取り合って広報・啓発を実施します。

本キャンペーンを通じて、静岡県民の皆様に気候変動の重要性を訴え、具体的なアクションを促してまいります。

https://shizushinsbs.co.jp/sdgs/campaign