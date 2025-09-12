日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。アコーディア・ゴルフ「ＧＲＡＮＤ」（グラン）新ブランド展開決定

株式会社アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、2025年10月1日（水）より新たなブランド「ＧＲＡＮＤ」（グラン）を当社が運営するゴルフ場にてブランド展開することを決定いたしました。

「ＧＲＡＮＤ」は、“豪奢な”“威厳のある”（グランはフランス語読み）の意味を持ちます。

『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、平和グループ全てのゴルフ場を牽引するシンボルとして、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。

日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場でこれまでにない豊かなゴルフライフを愉しんでいただきたい。そんな想いのもと、同グループ会社であるＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント株式会社）が築き上げた「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」ブランドを「GＲＡＮＤ」シリーズ化し、当社運営の全国のゴルフ場の中から6コースを厳選、新ブランド「ＧＲＡＮＤ」として10月1日（水）より運営開始いたします。

10月1日の「ＧＲＡＮＤ」運営開始に向けて、コースやクラブハウス内の一部改修を行うとともに、これまで以上に豊かなゴルフライフをご満足いただけるよう、上質な空間とサービスをご提供するために準備を進めてまいります。当社が提供する「ＧＲＡＮＤ」ゴルフ場にぜひご期待ください。

当社は豊かで、上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを今後も提供してまいります。

＜アコーディア・ゴルフ「ＧＲＡＮＤ」ゴルフ場＞

ゴルフ場 ： 成田ゴルフ倶楽部（千葉県）、オーク・ヒルズカントリークラブ（千葉県）、グレンオークスカントリークラブ（千葉県）、アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ＊（千葉県）、東千葉カントリークラブ（千葉県）、ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）

「ＧＲＡＮＤ」運営開始日 ： 2025年10月1日（水） ※「ＧＲＡＮＤ」運営開始までは通常営業

＊アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブは10月１日より習志野カントリークラブに名称変更いたします。

成田ゴルフ倶楽部

住所：〒286-0821千葉県成田市大室127

交通：【車】東関東自動車道/成田ICより7km（10分）成田ICで降り、国道295号線を空港方面へ右折。

【電車】JR成田線・成田駅、京成本線・京成成田駅

【タクシー】成田駅、京成成田駅より約25分

ホール：18ホール パー72 7,140ヤード

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/narita/

オーク・ヒルズカントリークラブ

住所：〒287-0104千葉県香取市苅毛893

交通：【車】東関東自動車道/大栄ICより7km（8分）

大栄インターで降り、国道51号線を香取方面に向かう。

【電車】 JR成田線・成田駅／空港第2ビル駅

京成本線・京成成田駅／空港第2ビル駅

【タクシー】空港第2ビル駅から約30分、成田駅、京成成田駅から 約35分

ホール：18ホール パー72 6,900ヤード

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/oakhills/

グレンオークスカントリークラブ

住所：〒287-0105千葉県香取市沢442

交通： 【車】東関東自動車道/大栄ICより7km（8分）大栄ICから国道51号線を佐原方面に進み、2つ目の信号桜田権現前交差点を右折。

【電車】JR成田線・成田駅／空港第2ビル駅

京成本線・京成成田駅／空港第2ビル駅

【タクシー】空港第2ビル駅から約20分、成田駅、京成成田駅から 約25分

ホール：18ホール パー72 6,972ヤード

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/glenoaks/

アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ

住所：〒270-1327千葉県印西市大森7

交通：【車】東関東自動車道/千葉北ICより19km（50分）千葉北ICから国道16号線に出て柏方面に向かう。

【電車】北総鉄道・千葉ニュータウン中央駅改札を出て左側南口の ロータリーから送迎バス有、 JR総武線・船橋駅

【タクシー】千葉ニュータウン中央駅から約10分、船橋駅から約50分

ホール：36ホール キング7,011ヤード/パー72 クイーン6,579ヤード/パー72

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/narashino/

東千葉カントリークラブ

住所：〒283-0825千葉県東金市滝503

交通： 【車】千葉東金道路/東金ICより2km（8分）

【電車】JR外房線/東金線・大網駅から送迎バス有（予約制）

【タクシー】大網駅から約20分

ホール： 36ホール 東 7,181ヤード パー72 西 6,701ヤード パー72

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/higashichiba/

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ

住所：〒901-0513沖縄県島尻郡八重瀬町字玻名城697

交通： 【車】那覇空港から15km、自動車で約50分。

ルート1）那覇空港（那覇市）より豊見城・名嘉地IC～南風原南IC

ルート2）那覇空港（那覇市）より国道329号線～国場十字路より 県道507号線

ルート3）那覇空港（那覇市）より国道331号線

ホール：18ホール パー72 6,311ヤード

URL：https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/okinawa/southernlinks/

「GRAND」シリーズについて

「ＧＲＡＮＤ」シリーズは、『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、平和グループ全てのゴルフ場を牽引するシンボルとして、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。アコーディア・ゴルフでは「ＧＲＡＮＤ」、ＰＧＭでは引き続き「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」を冠に運営いたします。

ゴルフ場ネットワークを日本全国に展開する平和グループが保有・運営する全国のゴルフ場から厳選したコースで、プレーする歓びを満喫できるチャンピオンコース。確かな気品と重厚感の中、ゆったりとくつろげるクラブハウス。食の時間を彩るレストラン。充実した品揃えのプロショップ。そしてメンバーはもちろん、ゲストの方々にいつも至高の時を感じてもらえるホスピタリティを提供するハイグレードなゴルフ場です。

「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」は現在17コース、10月1日に運営開始するアコーディア・ゴルフの6コースを合わせると全国23コースが「ＧＲＡＮＤ」シリーズのゴルフ場となります。

アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

公式予約サイト https://www.accordiagolf.com

コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/