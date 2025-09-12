Hollyland、放送・イベント・産業用途向けの大規模ワイヤレスインカムシステムを新発売





中国・深圳、2025年9月12日 /PRNewswire/ -- Hollyland本日、プロフェッショナルな制作現場において前例のない規模と柔軟性を実現する次世代ワイヤレスインカムシステムを発表しました。新しいシリーズバンドルは、 Geo Central Station、Solidcom ANT01、Solidcom BPK01、 Solidcom H1で構成されており、放送・ライブイベント・産業用途における大規模会場でのコミュニケーションに新たな基準を打ち立てます。



このシステムの中心となるのは Geo Central Stationであり、アンテナと組み合わせることで最大80台のワイヤレスベルトパックをサポートし、ライセンス料も不要な柔軟なハブです。ローミングカスケード技術を活用することで、このシステムは無線カバレッジを400万平方メートル以上に拡張し、これはサッカー場およそ560面分に相当します。Geo Central Station はネイティブDante統合と4×4ネットワークポートを備えており、追加のオーディオインターフェースを不要にします。その結果、ラックスペースと設置の複雑さを大幅に削減しつつ、各グループに信頼性の高い独立したオーディオチャンネルを提供します。

Solidcom H1 は柔軟な運用オプションを提供し、単体のシステムとしても、Geo Central Station と統合しても使用できます。スタンドアロンモードでは最大30台のベルトパックをサポートし、Geo Central Station と連携することで最大80台まで拡張可能です。あらゆる規模の制作に対応できるよう設計されており、多様な撮影や運用環境においても、途切れのない接続と柔軟な展開を実現します。

Hollyland研究開発管理センターのCTOであるDave Liu氏は、このシステムが大規模かつ分散型の制作チームの進化するニーズに応えるために構築されたと述べました。「モジュール型のトポロジーにより、プロジェクトのニーズに応じてユーザー数をスケーラブルに拡張できます。ベルトパックはリモート無線ユニット（RRU）やセントラルステーション間をシームレスにローミングでき、困難な環境でも場所に依存しない展開を可能にします。クラウド通話機能を内蔵しているため、システムは物理的な会場を超えて拡張され、広域ネットワークを介したリアルタイム通信を可能にします。」

一般向けの通信ソリューションと比べて、Hollylandの新しいシステムラインアップは業界をリードする数々の優位性を提供します。30～80台まで拡張可能なベルトパック機能により、小規模なセットから大規模なライブ制作まで対応可能で、堅牢な1.9GHz帯域で運用されます。単一の Solidcom ANT01 ユニットで、開放環境において半径500メートルのカバレッジを実現します。カスケード接続することで、広大なエリアをカバーするシームレスな大規模ワイヤレスネットワークを構築できます。

複数チーム間の調整ニーズに対応するため、スマートグループ管理機能により、オペレーターは最大100個のプリセット通信グループを保存・割り当て・切り替えることができ、スピードが求められる環境でのマルチチーム協働に最適です。小規模な構成でも、本システムは ANT01 ユニットのクラスターごとに最大12の独立したグループをサポートします。

さらに、Solidcom BPK01 ベルトパックはモビリティを重視して設計されており、バッテリーを含めても305グラム未満の軽量で、最大15時間の連続稼働が可能です。統合されたBluetooth機能により、ユーザーはワイヤレスイヤホンやヘッドセットをペアリングでき、完全なケーブルレス体験を実現します。4つのプログラム可能なボタンは、マルチチャンネルトークバック、コールアラート、複合アクションなどの高度な制御にカスタマイズでき、シンプルなユーザーインターフェースで操作可能です。

その適応性をさらに高めるものとして、クラウドアクセスも完全に統合されています。2台の Geo Central Station をサイト間で接続すれば最大80台のベルトパックを管理でき、また3台の Solidcom ANT01 をクラウドで連携させれば最大30台を扱うことが可能です。これにより、現場外のコーディネーター、リモートディレクター、テクニカルリードの柔軟な参加が実現します。さらに、本システムはリアルタイムでのリモート診断とサポートを可能にします。認可されたユーザーは、安全なウェブブラウザーを介してシステム設定や構成インターフェースにアクセスでき、現場に出向くことなく技術支援やメンテナンスを行うことができます。

「この新シリーズによって、私たちの目標は、真にスケーラブルで柔軟性があり、国境を越えたワイヤレスコミュニケーションプラットフォームを世界中のユーザーに提供することです」とDave Liu氏は付け加えました。

製品の詳細については、https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1をご覧ください。

