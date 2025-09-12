お得な決算がキターーー！ ノジマ大決算セールで最大２万円分還元！
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、９月13日（土）より、決算セール限定特典としてご購入金額に応じて最大２万円分のノジマポイントを還元いたします。決算特価からさらに最大10％ポイント還元とお得な機会となっておりますので、ぜひお近くのノジマへお越しください！
【セール内容】
期間：2025年９月13日（土）～2025年９月30日（火）
■ご購入金額に応じて最大2万円分のポイントを還元！
・合計税込み５万円以上ご購入で5,000ポイント
・合計税込み10万円以上ご購入で10,000ポイント
・合計税込み15万円以上ご購入で15,000ポイント
・合計税込み20万円以上ご購入で20,000ポイント
※モバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。
期間中お一人様一回限りとなります。
キャンペーンサイト： https://www.nojima.co.jp/campaign/kessan/
配信元企業：株式会社ノジマ
