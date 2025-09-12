『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で「Ｊクラ祭り！」を開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、「Ｊクラ祭り！」を開催していることをお知らせします。

本キャンペーンでは、『Ｊクラ』のお客様投票で選ばれた40名の選手が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場するほか、11人の「マテウス」選手で編成されたチームと対戦が楽しめる「Ｊクラ祭り！スペシャルセレクション マテウス」や、期間中毎日ログインするだけで「G89以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」がもらえる「Ｊクラ祭り！スペシャルログインボーナス」などを開催しています。

さらに 「Ｊクラ祭り！」を記念して、特別に「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」がリアルカードに！抽選で当たるプレゼントキャンペーンの開催や、「Ｊクラ祭り！無料11連ガチャ」が登場し、今なら最大で44連無料でガチャを引けます。

年に1度の「Ｊクラ祭り！」をお楽しみください！

クラブの主役として投票で選ばれた40名の選手が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場！

各クラブの主役選手として、『Ｊクラ』のお客様投票で選ばれた総勢40名が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場！

「Ｊクラ祭り！スーパートレーニングキャンプ」の特効カードですので、手に入れてイベントを有利に進めましょう。

配信期間: 2025年9月12日(金)メンテナンス終了後～2025年10月10日(金) 13:59

登場選手の一部をご紹介！

・サンフレッチェ広島/中村 草太 ・浦和レッズ/サミュエル グスタフソン

・ガンバ大阪/半田 陸 ・清水エスパルス/マテウス ブエノ

・名古屋グランパス/稲垣 祥 ・アルビレックス新潟/長谷川 元希

「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」の選手直筆サイン入りリアルカードが当たる！

プレゼントキャンペーン開催中！

【賞品】

「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」の選手サイン入りカード

※一部のクラブについては、サイン入りカードではなく「同所属クラブの選手寄せ書きサイン色紙」となりますので、ご了承ください。

【応募方法】

『Ｊクラ』のゲーム内お知らせに掲載されるフォームからご応募ください。

【応募期間】

2025年9月12日(金) メンテナンス終了後～ 2025年10月10日(金) 13:59

※詳細はゲーム内お知らせおよび応募フォームをご確認ください。

「明治安田Ｊリーグ 月間ベストセーブ賞」受賞選手が「６・７月度ベストセーブ賞」として登場！

6月・7月度の「明治安田Ｊリーグ 月間ベストセーブ賞」に選出された4選手が「６・７月度ベストセーブ賞」として登場！

「Ｊクラ祭り！月間ベストセーブ賞ミッション」でコインを集めて、対象選手を手に入れましょう。

期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月23日(火) 13:59

今回登場する選手はこちら！

6月度受賞選手

・ファジアーノ岡山/スベンド ブローダーセン

・ベガルタ仙台/林 彰洋

7月度受賞選手

・湘南ベルマーレ/ポープ ウィリアム

・大分トリニータ/ムン キョンゴン

「Ｊクラ祭り！」で育成アイテムや選手ガチャ券を獲得しよう！

■Ｊクラ祭り！スペシャルログインボーナス

期間中、ログインするだけで「G89以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」などが手に入ります。

毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう！

期間: 2025年9月13日(土) 3:00 ～ 2025年10月5日(日) 2:59

■Ｊクラ祭り！月間ベストセーブ賞ミッション

ミッションをクリアしてコインを集めましょう！

集めたコインは、「６・７月度ベストセーブ賞」の選手カードと交換できます。

期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～ 2025年9月19日 (金) 13:59

■Ｊクラ祭り！スペシャルセレクション マテウス

イレブンマッチの対戦相手として、特別な選手で編成されたチームが登場。

今回は、11名の「マテウス」選手で編成されたチームと対戦できます！

対戦して「G85ガチャ券」や「マテウスグローリーガチャ券」を手に入れましょう。

期間: 2025年9月15日(月) 3:00～ 2025年9月22日(月) 2:59

■Ｊクラ祭り！スーパートレーニングキャンプ

プラクティスメダルを集めて好きな報酬と交換しましょう！

更にプラクティスメダルの累計獲得枚数に応じて「G85以上ガチャ券」など豪華報酬も獲得できます。

選手カードを強化するチャンスをお見逃しなく。

期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月19日(金) 13:59

■Ｊクラ祭り！EXPECTED PLAYERS第2弾11連ガチャ

期間限定「エクスペクテッドプレーヤー第2弾」が登場！ガチャを5回まわす毎に、「お気に入りクラブエクスペクテッドプレーヤー第2弾ガチャ券」がおまけで手に入ります。

全ての選手がセレクトスキルを所持している「エクスペクテッドプレーヤー第2弾」を手に入れて、チームを強化しましょう！

期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～2025年10月10日(金) 13:59

■Ｊクラ祭り！無料11連ガチャ

1回無料で11連を引けるガチャが期間中に4回登場。最大で44連無料でガチャを引くことができます！

期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～

※週ごとに11連、4週合計で44連となります。

44連は9/19 13:59までに参加した場合の合計最大数です。

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2025シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、

お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/

■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)

**************************************************************************

タイトル：Ｊリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2019年6月25日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）、iPadOS（15.0以降）

権利表記：

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment