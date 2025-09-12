『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で「Ｊクラ祭り！」を開催！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、「Ｊクラ祭り！」を開催していることをお知らせします。
本キャンペーンでは、『Ｊクラ』のお客様投票で選ばれた40名の選手が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場するほか、11人の「マテウス」選手で編成されたチームと対戦が楽しめる「Ｊクラ祭り！スペシャルセレクション マテウス」や、期間中毎日ログインするだけで「G89以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」がもらえる「Ｊクラ祭り！スペシャルログインボーナス」などを開催しています。
さらに 「Ｊクラ祭り！」を記念して、特別に「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」がリアルカードに！抽選で当たるプレゼントキャンペーンの開催や、「Ｊクラ祭り！無料11連ガチャ」が登場し、今なら最大で44連無料でガチャを引けます。
年に1度の「Ｊクラ祭り！」をお楽しみください！
クラブの主役として投票で選ばれた40名の選手が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場！
各クラブの主役選手として、『Ｊクラ』のお客様投票で選ばれた総勢40名が「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」として登場！
「Ｊクラ祭り！スーパートレーニングキャンプ」の特効カードですので、手に入れてイベントを有利に進めましょう。
配信期間: 2025年9月12日(金)メンテナンス終了後～2025年10月10日(金) 13:59
登場選手の一部をご紹介！
・サンフレッチェ広島/中村 草太 ・浦和レッズ/サミュエル グスタフソン
・ガンバ大阪/半田 陸 ・清水エスパルス/マテウス ブエノ
・名古屋グランパス/稲垣 祥 ・アルビレックス新潟/長谷川 元希
「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」の選手直筆サイン入りリアルカードが当たる！
プレゼントキャンペーン開催中！
【賞品】
「エクスペクテッドプレーヤー 第2弾」の選手サイン入りカード
※一部のクラブについては、サイン入りカードではなく「同所属クラブの選手寄せ書きサイン色紙」となりますので、ご了承ください。
【応募方法】
『Ｊクラ』のゲーム内お知らせに掲載されるフォームからご応募ください。
【応募期間】
2025年9月12日(金) メンテナンス終了後～ 2025年10月10日(金) 13:59
※詳細はゲーム内お知らせおよび応募フォームをご確認ください。
「明治安田Ｊリーグ 月間ベストセーブ賞」受賞選手が「６・７月度ベストセーブ賞」として登場！
6月・7月度の「明治安田Ｊリーグ 月間ベストセーブ賞」に選出された4選手が「６・７月度ベストセーブ賞」として登場！
「Ｊクラ祭り！月間ベストセーブ賞ミッション」でコインを集めて、対象選手を手に入れましょう。
期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月23日(火) 13:59
今回登場する選手はこちら！
6月度受賞選手
・ファジアーノ岡山/スベンド ブローダーセン
・ベガルタ仙台/林 彰洋
7月度受賞選手
・湘南ベルマーレ/ポープ ウィリアム
・大分トリニータ/ムン キョンゴン
「Ｊクラ祭り！」で育成アイテムや選手ガチャ券を獲得しよう！
■Ｊクラ祭り！スペシャルログインボーナス
期間中、ログインするだけで「G89以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」などが手に入ります。
毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう！
期間: 2025年9月13日(土) 3:00 ～ 2025年10月5日(日) 2:59
■Ｊクラ祭り！月間ベストセーブ賞ミッション
ミッションをクリアしてコインを集めましょう！
集めたコインは、「６・７月度ベストセーブ賞」の選手カードと交換できます。
期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～ 2025年9月19日 (金) 13:59
■Ｊクラ祭り！スペシャルセレクション マテウス
イレブンマッチの対戦相手として、特別な選手で編成されたチームが登場。
今回は、11名の「マテウス」選手で編成されたチームと対戦できます！
対戦して「G85ガチャ券」や「マテウスグローリーガチャ券」を手に入れましょう。
期間: 2025年9月15日(月) 3:00～ 2025年9月22日(月) 2:59
■Ｊクラ祭り！スーパートレーニングキャンプ
プラクティスメダルを集めて好きな報酬と交換しましょう！
更にプラクティスメダルの累計獲得枚数に応じて「G85以上ガチャ券」など豪華報酬も獲得できます。
選手カードを強化するチャンスをお見逃しなく。
期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月19日(金) 13:59
■Ｊクラ祭り！EXPECTED PLAYERS第2弾11連ガチャ
期間限定「エクスペクテッドプレーヤー第2弾」が登場！ガチャを5回まわす毎に、「お気に入りクラブエクスペクテッドプレーヤー第2弾ガチャ券」がおまけで手に入ります。
全ての選手がセレクトスキルを所持している「エクスペクテッドプレーヤー第2弾」を手に入れて、チームを強化しましょう！
期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～2025年10月10日(金) 13:59
■Ｊクラ祭り！無料11連ガチャ
1回無料で11連を引けるガチャが期間中に4回登場。最大で44連無料でガチャを引くことができます！
期間: 2025年9月12日(金) メンテナンス後 ～
※週ごとに11連、4週合計で44連となります。
44連は9/19 13:59までに参加した場合の合計最大数です。
※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。
【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】
『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2025シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、
お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。
■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/
■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)
タイトル：Ｊリーグクラブチャンピオンシップ
メーカー：KONAMI
ジャンル：サッカー
配信日：2019年6月25日
希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)
対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）、iPadOS（15.0以降）
権利表記：
(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment