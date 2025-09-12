東京ディズニーランド(R)のクリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」にJALが協賛

株式会社オリエンタルランド

日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長グループCEO：鳥取三津子、以下「JAL」）と株式会社オリエンタルランド（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長(兼)COO：高橋渉）は、東京ディズニーランドで開催するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」（2025年11月11日から12月25日まで）のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」への協賛に合意しました。

今年から新たにはじまる「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」では、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、子どもたちの願いをかなえるため、ディズニーの仲間たちとゲストのみなさんのもとへやってきます。カラフルなくるみ割り人形やいろいろなテディベア、乗り物や積み木など、たくさんのおもちゃたちはゲストのみなさんに会える楽しみでワクワク大はしゃぎです！みなさんも一緒におもちゃたちと友だちになって、愉快で楽しい特別なクリスマスをお過ごしください。

JALは現在、東京ディズニーランド「ファンタジーランド・フォレストシアター」と東京ディズニーシー(R)「ブロードウェイ・ミュージックシアター」の2施設を提供しています。2025年度「ディズニー・クリスマス」開催期間中は、大切な人と一緒に心あたたまる素敵なひとときをお過ごしいただきたいという想いから、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」に協賛します。JALの東京ディズニーランドのパレードへの協賛は今回で7度目となります。

JALが協賛する東京ディズニーランドのパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」で、おもちゃたちが繰り広げる音楽やダンス、マジカルで素晴らしいクリスマスを、ぜひお楽しみください。

※画像はイメージです (C)Disney