固定式肺機能検査装置市場、2025年に153百万米ドル、2031年に192百万米ドル到達へ
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「固定式肺機能検査装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年9月12日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1233620/stationary-pulmonary-function-testing-devices
【レポート概要】
固定式肺機能検査装置の世界市場規模は、2024年に153百万米ドルと推定され、2031年までに192百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は3.9%％と見込まれています。
固定式肺機能検査装置は、呼吸機能を定量的に評価する医療機器で、肺活量、1秒量、呼吸流量などを測定します。慢性呼吸器疾患（COPD、喘息）の診断や経過観察に用いられます。病院や呼吸器専門クリニックに設置され、測定精度が高く、リアルタイムデータを電子カルテと連携可能なモデルが増えています。
本レポートでは、固定式肺機能検査装置市場の世界規模、主要企業ランキング、競争環境、最新の売上動向、市場シェア、成長機会、サプライチェーン、価格推移などを包括的に解説します。製品タイプ別・用途別・企業別・地域別に市場を詳細分析し、各セグメントの市場規模や成長性、競争状況を多角的に評価します。さらに、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域ごとに、市場動向、消費傾向、規制環境、成長ドライバーを比較し、地域ごとの市場機会と潜在リスクを明確化します。本レポートは、企業が市場構造の変化に対応した戦略を策定し、最適な市場参入や事業拡大を実現するための実践的なインサイトを提供します。
1. 製品タイプ別市場分析：Spirometer、 Exhale carbon monoxide monitor、 Oscillograph
固定式肺機能検査装置市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Hospital、 Diagnostic Center
各用途分野における固定式肺機能検査装置の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Becton, Dickinson and Company、 Schiller AG、 MGC Diagnostics、 Eco Physics、 Hocoma、 Ganshorn、 COSMED、 Chest M.I、 Nihon Kohden、 Anhui Electric Science、 Broncus Holding Corporation、 Orange Family Technology （Tianjin） Co., Ltd、 Chengdu Huafan Technology Co., Ltd、 Shenzhen Hengkang Jiaye Technology Co., Ltd
固定式肺機能検査装置市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：固定式肺機能検査装置市場の概要と成長見通し
固定式肺機能検査装置の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
