フィルターマイクロプレートの市場規模、2031年に56.5百万米ドルに達する見込み
2025年9月12日に、QYResearch株式会社は「フィルターマイクロプレート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、フィルターマイクロプレートの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、フィルターマイクロプレートの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．フィルターマイクロプレート市場概況
フィルターマイクロプレートは、ELISAやサンプル濃縮、分子生物学実験に使用される96ウェルプレートで、各ウェル底部にフィルターを備えています。液体の吸引やろ過を効率的に行え、核酸抽出や抗体測定などで利用されます。高スループット解析に対応し、研究開発や臨床検査の精度向上に寄与します。
2024年におけるフィルターマイクロプレートの世界市場規模は、47.3百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.6%で成長し、2031年までに56.5百万米ドルに達すると予測されている。
２．フィルターマイクロプレートの市場区分
フィルターマイクロプレートの世界の主要企業：Agilent、 Biotage、 Ritter、 MEGAROB、 MACHEREY-NAGEL、 Hangzhou KBM Life sciences Co.,Ltd、 EdgeBio、 Porvair Science Ltd、 AHN Biotechnologie GmbH、 Thermo Fisher Scientific
上記の企業情報には、フィルターマイクロプレートの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
フィルターマイクロプレート市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：96-wells、 384-wells、 Others
用途別：Laboratory、 Hospital、 Others
また、地域別にフィルターマイクロプレート市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：フィルターマイクロプレートの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：フィルターマイクロプレートメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、フィルターマイクロプレートの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
