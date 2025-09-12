日本国際学園大学 HIS本社訪問＆ANA Blue Base見学ツアー実施 ～仙台キャンパス 国際エアラインモデル～
日本国際学園大学（学校法人日本国際学園、つくば市・仙台市、学長：橋本綱夫）は、8月26日に国際エアラインモデル学生を対象としたHIS本社訪問とANA Blue Base見学ツアーを実施いたしました。
HIS本社訪問では、社内見学に加え、旅行コンサルタントの仕事のデモンストレーションを見学しました。普段は見ることのできない予約画面システムを拝見することができ、学生は観光旅行業界の理解を深めました。
ANA Blue Base見学ツアーでは、ANA職員が実際に訓練を行う場所で、CA（キャビンアテンダント）、GS（グランドスタッフ）、パイロットの訓練の様子を見学しました。
また、学生から「訓練はどれぐらいの頻度で行っているのか」「脱出までにかかる時間はどれくらいなのか」「CA、GSにとって必要なスキルは何か」など、多くの質問が投げかけられました。プロの世界を体感しながら学ぶことができ、とても充実した時間を過ごす1日となりました。
【仙台キャンパス 国際エアラインモデル】
仙台キャンパスの国際エアラインモデルでは、キャビンアテンダント（CA）やグランドスタッフ（GS）といった航空業界のプロフェッショナルを目指すための専門的な学びを提供しています。
航空業界の現場で必要とされる、機内サービスやカウンター業務などの実務技能に加え、異文化理解や国際関係論といった専門知識を習得します。さらに、様々な見学イベントを通じて、視野の拡大を図ります。 CAやGSだけでなく、パイロットや航空整備士など、様々な職種の仕事やその裏側にある訓練について学ぶことで自身の可能性を広げ、将来のキャリアに向けた実践的な理解とモチベーションを高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329542&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329542&id=bodyimage2】
【各種実習・見学会】
国際エアラインモデルの学生は、2年次に仙台空港の見学会に参加することができます。見学会では、現場に触れる貴重な機会です。2025年度は、6月4日に実施いたしました。チェックインから搭乗・離陸までの流れを学び、航空業界のプロフェッショナルに直接話を聞くことができます。また、保安検査官の業務体験では、モニター映像を使い、不審物の見分け方を実践的に学びます。本学では様々な見学会を実施しています。
【語学の授業】
日本国際学園大学は、語学の授業も充実しています。TOEICを授業に取り入れており、学生は、卒業までにハイスコアを目指します。学生には、年1回以上TOEICを受験するよう指導しています。その他、接客英会話の授業を開講しています。接客英会話の授業は、ゲストとの日常会話が英語でスムーズにやりとりができるようになることは勿論、非常時や賓客対応が可能な応用的レベルを目指します。
【オープンキャンパスでの体験】
高校生を対象とした仙台オープンキャンパスでは、元CA（キャビンアテンダント）やGS（グランドスタッフ）の実務家教員による、実践的な体験授業を2種類ご用意しています。CA体験授業では、実際の機内シートやカートを使って機内サービスや、話し方、スカーフのつけ方など身だしなみを学びます。一方、GS体験授業では、正しい立ち方や搭乗手続き、アナウンスの練習などを行うことで、リアルな業務を体験することができます。
【学校法人 日本国際学園について】
1923年に、東京市牛込区市ヶ谷富久町に家政研究所を開設。2005年、筑波学院大学に名称変更。2016年に「経営情報学科」を「ビジネスデザイン学科」に変更。1925年に東京家政学院開学以来100年の歴史を経て、2024年4月に大学名を筑波学院大学から日本国際学園大学に名称変更。また仙台キャンパス開設。
【概要】
つくばキャンパス
〒305-0031
茨城県つくば市吾妻3丁目1番地
029-858-4811（代表）
仙台キャンパス
〒980-0022
仙台市五橋2丁目1番地13号
022-222-8659（代表）
理事長・学長 橋本 綱夫
事業内容 日本国際学園グループとして、大学の運営を始め、専門学校、幼稚園等の運営を展開
日本国際学園グループ
日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学キャスウェル外語エアライン・ホテル＆ブライダル専門学校（宮城県仙台市青葉区）
日本国際学園大学利府おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学利府第二おおぞら幼稚園（宮城県宮城郡利府町）
日本国際学園大学せいがん幼稚園（宮城県多賀城市）
日本国際学園大学坪井幼稚園（千葉県船橋市）
日本国際学園大学はくと幼稚園（千葉県成田市）
日本国際学園大学村上幼稚園（千葉県八千代市）
他
HP https://www.japan-iu.ac.jp/
