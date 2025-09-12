【ギフト需要に最適】純チタン二重タンブラー〈GOLD プレミアム〉燕三条の技で特別な一杯を
伝統と革新が息づく金属加工の街・燕三条から、純チタン製の高級タンブラーが登場しました。
「純チタン製二重タンブラー 窯創り 350ml -GOLD プレミアム-」は、卓越した職人技術によって一つひとつ丁寧に仕上げられた逸品です。
チタンならではの軽さと強度、そして二重構造による優れた保温・保冷性能を兼ね備え、飲み物の温度を長時間キープ。金色に輝くプレミアム仕様は、日常の一杯を特別な時間へと引き上げます。
さらに、本商品は名入れ対応が可能。世界にひとつだけのオリジナルギフトとして、大切な方への贈り物や記念品にも最適です。
職人の技とチタンの魅力を凝縮したこのタンブラーで、至福のひとときをお楽しみください。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー窯創り350ml -GOLD プレミアム- 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-horie-022/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329529&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
