VALSHEメジャーデビュー15周年にして初の海外Music Videoが公開！！ニューアルバム収録新曲「Unseen」
今年9月にメジャーデビュー15周年を迎えるVALSHEが、9月10日にリリースしたニューアルバム『GASTRONOMY』より、収録曲「Unseen」のMusic Videoを9月11日、自身のYouTubeチャンネルにて公開した。
本作は、VALSHEにとってキャリア初の海外ロケ作品となり、全編をタイ・バンコクで撮影。美しい街並みとエネルギッシュな空気感を背景に、ダンサブルかつエモーショナルなEDMサウンドを融合させた映像作品に仕上がっている。制作段階からタイでの撮影を前提として構想された楽曲であり、映像との「調和」を徹底的に追求した必聴の一曲となった。
映像監督を務めたのは日泰ハーフのクリエイター、Ellie Yoshida。VALSHEの音楽表現に寄り添いながら、バンコクの都市的な魅力と情緒を切り取った映像は、現地のファンにとっても親しみやすく、かつ国際的な感覚を意識したスタイリッシュな仕上がりとなっている。
VALSHEから本作のコメントが届いている。
▼VALSHEコメント
タイの文化やエネルギーに触れながらMVを撮影できたことをとても幸せに思います。ぜひタイのみなさんにも楽しんでいただければ幸いですし、タイのみならず、たくさんの方にご視聴いただけることを願っています。
タイを起点に、アジアさらには国際的な飛躍を視野に入れた今後の活動に、ますます注目が集まっている。
◆商品情報
2025年9月10日発売
VALSHE New Full ALBUM『GASTRONOMY』
形態：
Blu-ray付き限定盤
1CD+1BD
【価格】税抜 \6,800 / 税込 \7,480
【品番】COZX-2196～7
通常盤
1CD
【価格】税抜 \4,800 / 税込 \5,280
【品番】COCX-42530
初回限定特装盤
1CD+A4サイズ特別ブックレット（全58P）
【価格】税抜 \16,800 / 税込 \18,480
【品番】DZCD-10011
TRACK LIST
01. The manners of a perfect feast
作詞：VALSHE
作曲：W.A.Mozart, Toshihiro
編曲：Toshihiro
02. Masquerade
作詞：VALSHE
作曲：Cot 3.0
編曲：徳永暁人
03. Thin Line
作詞：VALSHE
作曲・編曲：中西航介
04. ライトナル
作詞：VALSHE
作曲・編曲：吉田和人（未来古代楽団）
05. ECHOES
作詞・作曲：VALSHE
編曲：G'n-
06. Sorbet
作曲・編曲：Toshihiro
07. TRIGGER12.7
作詞：VALSHE
作曲：神田ジョン
編曲：神田ジョン・篠崎あやと
監修：堀江晶太
08. GASTRONOMY
作詞・作曲：VALSHE
編曲：秋山健介・松岡美弥子
09. Weeds
作詞：doriko
作曲・編曲：内田直孝 (Rhythmic Toy World) & 岸明平 (Rhythmic Toy World)
10. sig:VOID
作詞・作曲：VALSHE
編曲：AVTechNO!
11. HYPEDUMP
作詞：VALSHE・TORIENA
作曲・編曲：TORIENA
12. Unseen
作詞・作曲：VALSHE
編曲：Yoma
13. Nibble Nibble～ひとくち人生論～
作詞・作曲：VALSHE
編曲：二木元太郎
14. エニグマはAの夢を見たか
作詞：VALSHE
作曲・編曲：doriko
◆ライブ情報
VALSHE LIVE 2025『GASTRONOMY』
https://l-tike.com/valshe/
開催日時：2025年9月27日（土）
一部 開場／開演：13:30／14:00
二部 開場／開演：17:30／18:00
会場：東京：SHIBUYA DIVE
https://shibuya-dive.com/
チケット料金：8,800円（税込・ドリンク代別）
・全自由
・整理番号順入場
・未就学児不可
9月6日（土）15:00～ 一般発売
Movie
VALSHE - Unseen - Official Music Video
YouTube：https://youtu.be/3nkO8ofQkvQ
VALSHE - GASTRONOMY - Official Music Video
YouTube：https://youtu.be/XPS1aG3bhqc?si=tHIpzXNUgIr3yKH4
TikTok：
https://www.tiktok.com/@valshe_official/video/7538277445494000897
VALSHE - ECHOES feat.ぽこた - Official Music Video
YouTube：https://youtu.be/-3byFZXkekw?si=w5s0d-tOzm7jFVyX
TikTok：
https://www.tiktok.com/@valshe_official/video/7508014977526058256
＜VALSHE PROFILE＞
中性的な声を自在に操り、力強くエモーショナルな歌声が特長のデジタルロックシンガー。
2010年9月メジャーデビュー以降、主にアニメファン層やWeb上での支持を集め続け、現在に至る。 2013年、TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマ「Butterfly Core」で初顔出し・実写ビジュアルを公開。
「名探偵コナン」では1年間という長期オンエアの記録を持つ「君への嘘」を含めた計3回主題歌を担当。その他にも「jester」や「MONTAGE」など、テレビ、アニメ、ゲームへのタイアップ楽曲を多数担当している。
近年ではシンガー・アーティストの枠を超えて活動を展開。 「ファイアーエムブレムif」ツクヨミ役、TVアニメ「信長の忍び」服部半蔵役などをはじめとした声優としての活動や、舞台「ピオフィオーレの晩鐘～運命の白百合～」にエミリオ役として初出演したのち、舞台俳優としても活動中。
さらに、VALSHEプロデュースブランド「REMAIDEN」を立ち上げるなど、その活躍は多方面にわたる。 現在は、自身の活動のほぼ全てをセルフ・プロデュース。本人ビジュアルとイラストレーションを併用した独自のスタイルで、コンセプチュアルな楽曲・ライブを構成し、演出・脚本の分野にも関わるなど、パフォーマンスの幅を拡大し続けている。
近年では各フェスやイベントへの参加も精力的に行い活躍の場を広げている。
VALSHE公式HP： https://valshe.tokyo/
VALSHE 15th Project Special website： https://15th.valshe.tokyo/
公式X（旧:Twitter）： https://twitter.com/valshe9
公式Instagram： https://www.instagram.com/valshe_official/
公式TikTok： https://www.tiktok.com/@valshe_official